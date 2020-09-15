Акционеры «Аэрофлота» одобрили допэмиссию 1,7 млрд акций

На внеочередном собрании акционеры авиакомпании «Аэрофлот» приняли решение о дополнительном размещении 1,7 млрд обыкновенных акций для увеличения уставного капитала компании. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Акционерами принято решение одобрить увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве до 1,7 млрд штук по открытой подписке», — говорится в сообщении.

Условия дополнительного размещения ценных бумаг, включая цену одной акции, будут определены позже советом директоров «Аэрофлота».

Отмечается, что акционеры также внесли изменения в устав компании. Максимальный объем допэмиссии увеличен с текущих 250 тысяч до 1,95 млрд акций. Новый устав вступит в силу после регистрации в ФНС.

На фоне новости акции авиакомпании на Московской бирже стали падать после роста на старте продаж. К 14:00 мск котировки «Аэрофлота» снизились более, чем на 1% — до 80,92 руб. за акцию. После этого цена бумаги стала повышаться. На 18:00 мск она составила 82,16 рублей.

«Интерес к бумагам "Аэрофлота" будет при любом количестве бумаг в свободном обращении. В благополучные времена "Аэрофлот" демонстрировал рентабельность показателя EBITDA выше 15%, а прибыли — выше 7%», — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

В конце августа «Аэрофлот» сообщил о падении выручки в первом полугодии 2020 года на 52% в годовом исчислении. Чистый убыток компании составил 58,3 млрд рублей.

Ранее правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Сейчас она составляет 51,2%.

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