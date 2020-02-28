В Москве создана база знаний с проектами в сфере искусственного интеллекта
В Москве создали онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Проект общедоступен. Международные практики отбираются совместно с аналитиками Smart City Lab Департамента информационных технологий Москвы.
В базу вошли более 300 российских и международных примеров в разных сферах. Российских кейсов в базе знаний — около 100.
Все практики поделены на функциональные области: промышленность, городская сфера, транспорт, социальная сфера, MedTech, FinTech и другие. Основная задача проекта — помогать горожанам в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.
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