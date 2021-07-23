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ИИ-фильм по творчеству Федерико Феллини представят на Венецианском кинофестивале

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Алкогольный бренд Campari представит фильм по творчеству итальянского режиссера Федерико Феллини, созданный с помощью искусственного интеллекта. Примечательно, что свою первую рекламу – в 1984 году, Феллини снял именно для Campari.

ИИ-фильм по творчеству Федерико Феллини представят на Венецианском кинофестивале

Команда экспертов в области искусственного интеллекта с помощью своей разработки «пересмотрела» творчество режиссера и на основе полученного опыта создала фильм Fellini Forward. С самого начала реализации проекта в качестве консультанта выступала племянница Федерико Феллини Франческа Фаббри Феллини.

Авторы поделились роликом о процессе создания фильма Fellini Forward.

 

«Получился завораживающий короткометражный фильм, посвященный жизни Феллини и его мечтам, а благодаря слаженному сотрудничеству человека и искусственного интеллекта, создателям картины удалось отразить уникальный авторский стиль режиссера», – отметили в пресс-службе Campari. 

В создании фильма принимали участие члены съемочной группы Феллини: оператор Баско Джурато, художник по костюмам Данте Феррети, а также директор итальянского ателье Sartoria Farani, в котором хранятся восстановленные костюмы из фильмов Феллини. Они проследили, чтобы все элементы фильма являлись по-настоящему «феллиниевскими», добавили в Campari.

Премьера Fellini Forward состоится 7 сентября на Венецианском кинофестивале. На Нью-Йоркском кинофестивале ее представят 29 сентября.

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Фото: Campari

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