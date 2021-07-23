ИИ-фильм по творчеству Федерико Феллини представят на Венецианском кинофестивале

Алкогольный бренд Campari представит фильм по творчеству итальянского режиссера Федерико Феллини, созданный с помощью искусственного интеллекта. Примечательно, что свою первую рекламу – в 1984 году, Феллини снял именно для Campari.
Команда экспертов в области искусственного интеллекта с помощью своей разработки «пересмотрела» творчество режиссера и на основе полученного опыта создала фильм Fellini Forward. С самого начала реализации проекта в качестве консультанта выступала племянница Федерико Феллини Франческа Фаббри Феллини.
Авторы поделились роликом о процессе создания фильма Fellini Forward.
«Получился завораживающий короткометражный фильм, посвященный жизни Феллини и его мечтам, а благодаря слаженному сотрудничеству человека и искусственного интеллекта, создателям картины удалось отразить уникальный авторский стиль режиссера», – отметили в пресс-службе Campari.
В создании фильма принимали участие члены съемочной группы Феллини: оператор Баско Джурато, художник по костюмам Данте Феррети, а также директор итальянского ателье Sartoria Farani, в котором хранятся восстановленные костюмы из фильмов Феллини. Они проследили, чтобы все элементы фильма являлись по-настоящему «феллиниевскими», добавили в Campari.
Премьера Fellini Forward состоится 7 сентября на Венецианском кинофестивале. На Нью-Йоркском кинофестивале ее представят 29 сентября.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Campari
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Квартальный объем привлеченных в ходе IPO средств стал рекордным за 20 лет
- 2 Salesforce закрыл сделку по покупке Slack за $27,7 млрд
- 3 В Великом Новгороде пройдет второй хакатон по ИИ из серии Hacks AI
- 4 Разработчик голосовых роботов Leadhero привлек инвестиции от Moscow Seed Fund
- 5 В индустрии царит хаос: к чему приводит повальное финансирование ИИ-технологий