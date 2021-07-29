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На конференции aic.hub эксперты рассказали, как сотворчество помогает решать задачи банков

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

28 июля прошла конференция aic.hub на тему «Сессия сотворчества», организованная компаниями Visa, AIC и школой «ИКРА». Спикеры на примере банковской задачи — оттока клиентов — показали, что такое сотворчество и как работает эта методология. Запись трансляции доступна на сайте.

На конференции aic.hub эксперты рассказали, как сотворчество помогает решать задачи банков

Эксперты рассказали:

  • что такое сессия сотворчества;
  • в чем особенности ее структуры и механик;
  • как с ее помощью решать задачи банков;
  • в чем разница между сессией, брейнштормом, дизайн-спринтом и воркшопом;
  • какие минусы есть у методологии.

В качестве спикеров выступили:

  • Артемий Круглов, глава инновационной студии Visa;    
  • Герман Кухтенков, партнер школы инноваций и креативного мышления ИКРА;
  • Василий Ефанов, аккаунт-директор AIC;
  • Илья Кузнецов, директор по продукту Digital Innovations «Альфа-Банка».

Также в обсуждении приняли участие представители банков ВТБ, «Открытие», «Модульбанка», «Хоум Кредит» и других.

Посмотреть запись трансляции можно на сайте.

Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock

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