На конференции aic.hub эксперты рассказали, как сотворчество помогает решать задачи банков

Евгения Хрисанфова
28 июля прошла конференция aic.hub на тему «Сессия сотворчества», организованная компаниями Visa, AIC и школой «ИКРА». Спикеры на примере банковской задачи — оттока клиентов — показали, что такое сотворчество и как работает эта методология. Запись трансляции доступна на сайте.
На конференции aic.hub эксперты рассказали, как сотворчество помогает решать задачи банковЕвгения Хрисанфова
Эксперты рассказали:
- что такое сессия сотворчества;
- в чем особенности ее структуры и механик;
- как с ее помощью решать задачи банков;
- в чем разница между сессией, брейнштормом, дизайн-спринтом и воркшопом;
- какие минусы есть у методологии.
В качестве спикеров выступили:
- Артемий Круглов, глава инновационной студии Visa;
- Герман Кухтенков, партнер школы инноваций и креативного мышления ИКРА;
- Василий Ефанов, аккаунт-директор AIC;
- Илья Кузнецов, директор по продукту Digital Innovations «Альфа-Банка».
Также в обсуждении приняли участие представители банков ВТБ, «Открытие», «Модульбанка», «Хоум Кредит» и других.
Посмотреть запись трансляции можно на сайте.
Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock
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