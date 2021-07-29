28 июля прошла конференция aic.hub на тему «Сессия сотворчества», организованная компаниями Visa, AIC и школой «ИКРА». Спикеры на примере банковской задачи — оттока клиентов — показали, что такое сотворчество и как работает эта методология. Запись трансляции доступна на сайте.

На конференции aic.hub эксперты рассказали, как сотворчество помогает решать задачи банков