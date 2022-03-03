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Цены на авиабилеты в России за несколько дней выросли почти на 20%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Цена на авиабилеты за границу с вылетом в ближайшие дни выросли на 17-19% по сравнению с предыдущей неделей. На это повлияли растущий спрос на перелеты и падение рубля после начала «спецоперации» на Украине.

Цены на авиабилеты в России за несколько дней выросли почти на 20%

Цены подскочили уже к вечеру первого дня марта, к 3 марта рост цен составит уже 31–34% по отношению к середине февраля, сообщили «Известия».

По данным Aviasales на 2 марта, прямой перелет из Москвы в Стамбул в первых числах месяца обойдется в среднем в 73 тыс. рублей в одну сторону. Подорожание туров за границу подтвердила и генеральный директор туроператора Pegas Touristik.

Участники рынка говорят, что в начале марта цены всегда высокие из-за предстоящих праздников. В Smartavia не исключили скорого пересмотра тарифов перевозчиков и на рейсах по России.

В последние дни февраля спрос вырос на перелеты в Турцию, Армению, ОАЭ и Азербайджан.  В общем количестве бронирований доля заказов в Турцию и Армению выросла в два раза, в ОАЭ — почти в три, заявили в Ozon Travel.

Аналитики объясняют рост спроса на рейсы в открытые для России страны закрытием авиасообщений с Европой, США и Канадой. В связи с этим пассажиры сегодня могут использовать в качестве транзитных хабов для полетов Турцию, Азербайджан, Алжир, Армению, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ, Сербию и Узбекистан.

По данным московского аэропорта «Шереметьево», в марте больше всего зарубежных маршрутов планируется в ОАЭ, Турцию, Мальдивы, Белоруссию, Армению и Египет.

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Фото на обложке: Telsek / Shutterstock

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