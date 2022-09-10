Стало известно о смене основного акционера «Интернэшнл Тобакко Групп»

С 8 сентября, как следует из записи в ЕГРЮЛ, мажоритарным акционером «Интернэшнл Тобакко Групп» с долей 75% является Николай Тяка — бизнес-партнер миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, владеющих крупным предприятием по дистрибуции табачных изделий «Мегаполис».
На изменения обратили внимание в РБК, где также отметили, что развивавший некогда фермерское хозяйство Николай Тяка теперь — совладелец девелоперской компании «Меркурий Пропертиз», где основным акционером выступает тот же Игорь Кесаев, а миноритарной долей владеет Сергей Кациев.
Журнал Forbes оценивает общее состояние Игоря Кесаева в $2,6 млрд, а Сергея Кациева в $1,7 млрд.
Компания-производитель сигарет Davidoff, West, Jadé, Parker&Simpson (P&S) и Maxim («Максим») уже не первый раз после ухода Imperial Brands из РФ меняет основных акционеров, хотя многие из них также были связаны с бизнесом Кесаева-Кациева.
Фото на обложке: Lê Tit / Unsplash
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