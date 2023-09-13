«Альфа-банк» обратится в суд с требованием признать банкротом головную компанию «Связного»

«Альфа-банк» планирует обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом кипрскую организацию DTS Retail LTD, которая владеет 69,25% в «Сети Связной». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ЕФРСБ.
По ритейлеру «Связной» с июня 2023 года проводится процедура банкротства, компания сама подала соответствующее заявление. Размеры ее обязательств значительно превышают активы.
В минувшем году ритейлер получил от кредиторов более 80 исков на примерно 20 млрд рублей. Позднее иски к материнской компании «Связного» DTS Retail подал «Альфа-банк» — на 7,67 млрд рублей и 548 млн рублей. Последнее требование было полностью удовлетворено.
По словам адвоката Case by Case Юлии Михальчук, банкротить зарубежную компанию выгоднее и удобнее, чем нанимать юристов за границей.
Кроме того, для процедуры банкротства за рубежом банку потребуется сначала на Кипре пройти процедуру признания решения российского суда о взыскании долга. Это также может быть непросто.
Фото на обложке: Vitalliy /
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