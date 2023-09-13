Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Альфа-банк» обратится в суд с требованием признать банкротом головную компанию «Связного»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Альфа-банк» планирует обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом кипрскую организацию DTS Retail LTD, которая владеет 69,25% в «Сети Связной». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ЕФРСБ.

«Альфа-банк» обратится в суд с требованием признать банкротом головную компанию «Связного»

По ритейлеру «Связной» с июня 2023 года проводится процедура банкротства, компания сама подала соответствующее заявление. Размеры ее обязательств значительно превышают активы.

В минувшем году ритейлер получил от кредиторов более 80 исков на примерно 20 млрд рублей. Позднее иски к материнской компании «Связного» DTS Retail подал «Альфа-банк» — на 7,67 млрд рублей и 548 млн рублей. Последнее требование было полностью удовлетворено.

По словам адвоката Case by Case Юлии Михальчук, банкротить зарубежную компанию выгоднее и удобнее, чем нанимать юристов за границей.

Кроме того, для процедуры банкротства за рубежом банку потребуется сначала на Кипре пройти процедуру признания решения российского суда о взыскании долга. Это также может быть непросто.  

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Чему учат в корпоративных университетах?
  2. 2 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
  3. 3 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
  4. 4 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  5. 5 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ