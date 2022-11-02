Российский аналог SWIFT состыкуют с платформами дружественных стран

Российские власти предложили состыковать российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ — с национальными платформами для платежей в «дружественных» странах. На первом этапе его запустят с контрагентами в одной из стран, узнали «Ведомости».

Премьер-министр России Михаил Мишутин 1 ноября на заседании глав правительств стран ШОС (входит Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) предложил ей создать собственную систему проведения межбанковских платежей и электронного обмена финансовой информацией.

Глава правительства считает, что это поможет избавиться от влияния третьих стран в финансовом секторе, а для проведения трансграничных платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.

Он также добавил, что стыковка национальных систем расчетов упростит использование платформы для банков стран-контрагентов, так как работа будет вестись на базе национальной платежной инфраструктуры.

Воплощение предложения в жизнь потребует финансовых и технологических вложений. Стыковка расчетных систем происходит с помощью сетевых шлюзов — они перекодируют сообщения о платеже из одного формата в другой. Собеседник издания сказал что идея сейчас находится в начальной стадии, и она — «непростая». По его словам, задача состоит не в создании альтернативы SWIFT, а в создании системы, которая позволит работать в национальных валютах.

Эксперты не видят особых сложностей в интеграции национальных систем межбанковского обмена, если те создавались по международным стандартам.

Отключение России от SWIFT США и ЕС рассматривают с 2014 года. Вновь актуальным этот вопрос стал на фоне роста напряженности на Донбассе. Сообщалось, что отключение от SWIFT может стать одним из вариантов жестких санкций западных стран в отношении РФ.

Швейцарский PostFinance, эстонский LHV Pank, французский Banque Populaire, финский S-BANK в октябре 2022 года полностью перестали принимать SWIFT-переводы из российских банков. Финорганзиции стали блокировать платежи по собственной инициативе на фоне ужесточения требований Евросоюза по дополнительным проверкам средств из России.

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