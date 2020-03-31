Основательница сети кафе «Андерсон» предложила правительству список мер поддержки бизнеса
Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ранее обратившаяся к президенту Владимиру Путину с просьбами о поддержке бизнеса, составила предложения для правительства, которые, по ее мнению, помогут предпринимателям. Она опубликовала их на своей странице в Facebook.
Татулова подчеркнула, что системная проблема, которая мешает предпринимателям работать, заключается не в кризисе, а в «давлении на бизнес» и «абсурдности налоговой системы».
Предложения предпринимательницы касаются аренды, налогов, проверок, штрафов и санкций, банков и кредитов и ЖКХ.
Аренда:
- Установить каникулы с 1 марта по 1 сентября 2020 по арендным платежам федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности.
- Проработать инструменты компенсирования коммерческим арендодателям выпадающих арендных доходов от сдачи коммерческой недвижимости.
- Запретить на период карантина расторжение договоров аренды со стороны арендодателя, кроме как по соглашению сторон.
- Арендодателям предоставить каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул» и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю.
Налоги:
- Установить каникулы по всем налогам для МСП и для всех компаний пострадавших отраслей на 3 месяца. С возможностью пролонгации на 6 месяцев.
- Перенести сроки сдачи отчетности и уплаты налогов за 2019 год.
- Утвердить единый режим УСН (15%) для отрасли «общественное питание».
- Расширить список 10% НДС для отраслей, которые используют сырье с 10% НДС.
Проверки, штрафы, санкции:
- Ввести мораторий по штрафам для МСП и всех пострадавших отраслей до 31 декабря 2020 года.
- Установить мораторий на блокировку счетов в рамках 115-ФЗ. Применять блокировку с 2021 года только по решению суда.
- Ввести полный мораторий на налоговые проверки сроком до 1 сентября 2020 года.
- Ввести полный мораторий сроком до конца 2020 года на проведение любых проверок контрольно-надзорных органов.
Полный список предложений размещен на странице Татуловой в Facebook.
Фото: Unsplash
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