Основательница сети кафе «Андерсон» предложила правительству список мер поддержки бизнеса

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ранее обратившаяся к президенту Владимиру Путину с просьбами о поддержке бизнеса, составила предложения для правительства, которые, по ее мнению, помогут предпринимателям. Она опубликовала их на своей странице в Facebook.

Татулова подчеркнула, что системная проблема, которая мешает предпринимателям работать, заключается не в кризисе, а в «давлении на бизнес» и «абсурдности налоговой системы».

Предложения предпринимательницы касаются аренды, налогов, проверок, штрафов и санкций, банков и кредитов и ЖКХ.

Аренда:

Установить каникулы с 1 марта по 1 сентября 2020 по арендным платежам федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности.

Проработать инструменты компенсирования коммерческим арендодателям выпадающих арендных доходов от сдачи коммерческой недвижимости.

Запретить на период карантина расторжение договоров аренды со стороны арендодателя, кроме как по соглашению сторон.

Арендодателям предоставить каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул» и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю.

Налоги:

Установить каникулы по всем налогам для МСП и для всех компаний пострадавших отраслей на 3 месяца. С возможностью пролонгации на 6 месяцев.

Перенести сроки сдачи отчетности и уплаты налогов за 2019 год.

Утвердить единый режим УСН (15%) для отрасли «общественное питание».

Расширить список 10% НДС для отраслей, которые используют сырье с 10% НДС.

Проверки, штрафы, санкции:

Ввести мораторий по штрафам для МСП и всех пострадавших отраслей до 31 декабря 2020 года.

Установить мораторий на блокировку счетов в рамках 115-ФЗ. Применять блокировку с 2021 года только по решению суда.

Ввести полный мораторий на налоговые проверки сроком до 1 сентября 2020 года.

Ввести полный мораторий сроком до конца 2020 года на проведение любых проверок контрольно-надзорных органов.

Полный список предложений размещен на странице Татуловой в Facebook.

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