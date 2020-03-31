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Основательница сети кафе «Андерсон» предложила правительству список мер поддержки бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ранее обратившаяся к президенту Владимиру Путину с просьбами о поддержке бизнеса, составила предложения для правительства, которые, по ее мнению, помогут предпринимателям. Она опубликовала их на своей странице в Facebook.

Основательница сети кафе «Андерсон» предложила правительству список мер поддержки бизнеса

Татулова подчеркнула, что системная проблема, которая мешает предпринимателям работать, заключается не в кризисе, а в «давлении на бизнес» и «абсурдности налоговой системы».

Предложения предпринимательницы касаются аренды, налогов, проверок, штрафов и санкций, банков и кредитов и ЖКХ. 

Аренда:

  • Установить каникулы с 1 марта по 1 сентября 2020 по арендным платежам федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности.
  • Проработать инструменты компенсирования коммерческим арендодателям выпадающих арендных доходов от сдачи коммерческой недвижимости.
  • Запретить на период карантина расторжение договоров аренды со стороны арендодателя, кроме как по соглашению сторон.
  • Арендодателям предоставить каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул» и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю. 

Налоги:

  • Установить каникулы по всем налогам для МСП и для всех компаний пострадавших отраслей на 3 месяца. С возможностью пролонгации на 6 месяцев.
  • Перенести сроки сдачи отчетности и уплаты налогов за 2019 год.
  • Утвердить единый режим УСН (15%) для отрасли «общественное питание».
  • Расширить список 10% НДС для отраслей, которые используют сырье с 10% НДС.

Проверки, штрафы, санкции:

  • Ввести мораторий по штрафам для МСП и всех пострадавших отраслей до 31 декабря 2020 года.
  • Установить мораторий на блокировку счетов в рамках 115-ФЗ. Применять блокировку с 2021 года только по решению суда.
  • Ввести полный мораторий на налоговые проверки сроком до 1 сентября 2020 года.
  • Ввести полный мораторий сроком до конца 2020 года на проведение любых проверок контрольно-надзорных органов.

Полный список предложений размещен на странице Татуловой в Facebook.

Фото: Unsplash

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