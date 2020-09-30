На госплатформу для мониторинга утечек персональных данных потратят 1,4 млрд рублей

В 2021 году в России появится государственная платформа для мониторинга мошеннических сайтов и утечек персональных данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную версию федерального проекта «Информационная безопасность».

Платформа будет использоваться для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на сайте госуслуг. Еще одна задача платформы — взаимодействие с гражданами.

Предполагается, что скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. Кроме того, система будет определять источник утечки и искать злоумышленников.

На создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год, следует из проекта.

По данным InfoWatch за 2019 год, 20,8% от всех случаев компрометации информации составляют утечки из госорганов и силовых структур, 11,6% — утечки из муниципальных учреждений — 11,6%. По миру эти показатели составляют 14,9% и 7,7% соответственно.

Кроме того, в паспорте федерального проекта говорится о разработке «антивирусного мультисканера» для проверки файлов.

О его разработке ранее рассказывал на «Инфофоруме-2020» в январе 2020 года замначальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. По его слова, опытная эксплуатация начнется в начале 2021 года. На проект из федерального бюджета выделяется по 30 млн рублей в год с 2019 по 2021 год.

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