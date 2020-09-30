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На госплатформу для мониторинга утечек персональных данных потратят 1,4 млрд рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В 2021 году в России появится государственная платформа для мониторинга мошеннических сайтов и утечек персональных данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную версию федерального проекта «Информационная безопасность». 

На госплатформу для мониторинга утечек персональных данных потратят 1,4 млрд рублей

Платформа будет использоваться для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на сайте госуслуг. Еще одна задача платформы — взаимодействие с гражданами. 

Предполагается, что скомпрометированные данные попадут в единую базу, а использующие их ресурсы будут автоматически заблокированы. Кроме того, система будет определять источник утечки и искать злоумышленников. 

На создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год, следует из проекта.

По данным InfoWatch за 2019 год, 20,8% от всех случаев компрометации информации составляют утечки из госорганов и силовых структур, 11,6% — утечки из муниципальных учреждений — 11,6%. По миру эти показатели составляют 14,9% и 7,7% соответственно. 

Кроме того, в паспорте федерального проекта говорится о разработке «антивирусного мультисканера» для проверки файлов. 

О его разработке ранее рассказывал на «Инфофоруме-2020» в январе 2020 года замначальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. По его слова, опытная эксплуатация начнется в начале 2021 года. На проект из федерального бюджета выделяется по 30 млн рублей в год с 2019 по 2021 год.

Фото: AVC Photo Studio / Shutterstock

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