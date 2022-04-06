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В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В феврале-марте выросло количество объявлений о сдаче в аренду одношек в России выросло на 47-50% в зависимости от региона, двушек — на 39%, трешек — 32%. Это связано с существенным оттоком мигрантов, а также россиян, уезжающих в родные города.

В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50%

Цены на съемные квартиры уже начали падать. В некоторых районах Москвы аренда снизилась практически на 40%, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Сбера «Домклик».

Стоимость арендной платы также снизилась и в других городах: в Курортном районе Санкт-Петербурга цены упали на 54%, в Ленинском районе Челябинска — на 31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга — на 50%.

«Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков. Но некоторые наоборот завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход», — рассказали в компании.

Расширение предложений, снижение цен, уверены эксперты, временное явление. К тому же, сдавать квартиру по дешевке готовы даленко не все собственники. Для баланса понадобится около полугода, затем аренда подорожает.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз.

Фото на обложке: evgeniykleymenov / Shutterstock

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