Российский благотворительный фонд запустил приложение для просмотра фильмов незрячими людьми

Благотворительный фонд запустил приложение «Особый взгляд», которое позволяет незрячим людям смотреть фильмы в кинозалах, на стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах. Решение синхронизирует аудиодорожку тифлокомментария с основным звуком фильма.
Приложение «Особый взгляд» разработал благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», рассказал представитель проекта. Сервис позволяет слабовидящим и полностью незрячим людям смотреть фильмы с синхронизированным тифлокомментарием (пояснением, какой предмет находится на экране, описанием пространства), без которого незрячие люди не могут полноценно смотреть кинофильмы.
Приложение в реальном времени синхронизирует звуковую дорожку тифлокомментария с основным звуком фильма и вопроизводит ее в наушниках пользователя.
«Эта технология – принципиально новое решение. Оно в будущем позволит практически полностью отказаться от конференц-систем, использующихся для тифлокомментирования. Аналогов в мире практически не существует. Подобные разработки есть в нескольких странах», – рассказал руководитель отдела разработки проекта Павел Обиух.
На данный момент каталог приложения насчитывает более 150 фильмов, в том числе новинки кинопроката. Авторы «Особого взгляда» планируют расширить функционал приложения, чтобы с ним можно было смотреть спектакли в театрах, спортивные и другие мероприятия.
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