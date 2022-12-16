Apple прекратит арендовать помещение для штаб-квартиры в России

Американская корпорация Apple, которая ранее вывезла большую часть своих российских сотрудников из РФ, намерена закрыть штаб-квартиру в Москве, сообщил источник РБК.

Сейчас компания арендует помещение для офиса в бизнес-центре «Романов двор» недалеко от Кремля, рассказали изданию два собеседника на рынке коммерческой недвижимости.



Пять лет назад корпорация арендовала 3,5 тыс. кв. м. в «Романовом дворе», позднее площадь аренды увеличилась до 4,7 тыс. кв. м. Об этом рассказали в консалтинговой компании CORE.XP. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в 2020 году часть пространства не использовалась, уточнил один из источников. А в сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации компания решила полностью отказаться от аренды.

По информации Единого госреестра недвижимости, договор помещений по адресу: Романов пер., 4, стр. 2, у ООО «Эппл Рус» заключен до января 2025 года.

Арендуемым Apple помещением владеет нидерландская «Алини Инвестментс Б.В.», бенефициарами которой в 2021 году были Рубен Варданян и Сумбат Оганов. В начале сентября Варданян заявил, что откажется от российского гражданства и переедет в Нагорный Карабах. Позднее бизнесмен вышел из части своих активов, выяснил RB.RU.

О том, что Apple релоцировала большую часть своих российских сотрудников, стало известно осенью. Для переезда выбрали Киргизию и ОАЭ, некоторые работники расположились в Лондоне.

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