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Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей, ЕЦБ добивается от UniCredit сокращения бизнеса в России, а США произвели первую партию обогащенного урана для атомных реакторов. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.

Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреля

Мир

  • Европейский центральный банк оказывает давление на итальянский UniCredit, добиваясь сокращения его бизнеса в России (Reuters).
  • США произвели первые 90 кг обогащенного урана. По словам президента Джо Байдена, к концу года завод в Огайо должен произвести 1 тонну топлива для атомных реакторов.

Россия

  • Правительство РФ установило дополнительную квоту в 5 млн тонн на вывоз зерна за пределы ЕАЭС в 2024 году.

Бизнес

  • Росимущество продало «Росспиртпром». Компания «Бизнес-альянс» приобрела 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ за 8,3 млрд рублей.
  • Nike уволит около 740 сотрудников штаб-квартиры в Орегоне. Компания готовится к падению доходов в первой половине 2025 финансового года.

Фото: Unsplash

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