Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреля

Ахмед Садулаев
Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей, ЕЦБ добивается от UniCredit сокращения бизнеса в России, а США произвели первую партию обогащенного урана для атомных реакторов. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.
Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреляАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Европейский центральный банк оказывает давление на итальянский UniCredit, добиваясь сокращения его бизнеса в России (Reuters).
- США произвели первые 90 кг обогащенного урана. По словам президента Джо Байдена, к концу года завод в Огайо должен произвести 1 тонну топлива для атомных реакторов.
Россия
- Правительство РФ установило дополнительную квоту в 5 млн тонн на вывоз зерна за пределы ЕАЭС в 2024 году.
Бизнес
- Росимущество продало «Росспиртпром». Компания «Бизнес-альянс» приобрела 100% акций крупнейшего производителя спирта в РФ за 8,3 млрд рублей.
- Nike уволит около 740 сотрудников штаб-квартиры в Орегоне. Компания готовится к падению доходов в первой половине 2025 финансового года.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Международный бизнес-форум «Мир возможностей» пройдет 23–24 апреля в Дубае
- 2 На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций
- 3 «Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году
- 4 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
- 5 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Колонки