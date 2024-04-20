Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей, ЕЦБ добивается от UniCredit сокращения бизнеса в России, а США произвели первую партию обогащенного урана для атомных реакторов. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.

Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреля