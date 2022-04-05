Возможность открыть Visa Gold в Москве, запрет для россиян на бронь Airbnb: главное для бизнеса 5 апреля

Карина Пардаева
Австралия запретила экспорт предметов роскоши, россияне не смогут сдавать жилье через Airbnb, Коммерческий банк Кыргызстана предложил гражданам РФ получить карты Visa Gold в Москве и другие новости на фоне 41-го дня спецоперации на Украине.
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Возможность открыть Visa Gold в Москве, запрет для россиян на бронь Airbnb: главное для бизнеса 5 апреляКарина Пардаева
Мир
- МИД Австралии объявил о запрете на экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения затронут поставки ювелирных изделий, транспорта, мехов и ряда других товаров.
- Франция и Германия объявили о высылке «значительного количества» российских дипломатов. Точное число высылаемых не называется, но, по данным ZDF и BFMTV, речь идет о десятках россиян. Российский МИД пообещал ответить на эти действия.
Россия
- Власти выделили 1,5 млрд рублей на льготную ипотеку IT-специалистам. По предварительным рассчетам, ее могут оформить свыше 10 тыс. человек.
- Минцифры РФ предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и Smart TV без предустановки российского программного обеспечения.
Финансы
- Коммерческий банк Кыргызстана предложил россиянам получить карты Visa Gold в Москве — оформить их можно в офисе банка в Москве за 17 500 рублей. Они будут работать за рубежом.
Бизнес
- Ирландская компания Kingspan, специализирующаяся на производстве стройматериалов, объявила об уходе с российского рынка.
- Российский производитель лака для волос «Прелесть» — «Арнест» — продал свой завод в Шотландии. Продажа завода была вынужденной.
Сервисы
- Airbnb запретил российским и белорусским гражданам бронь по всему миру. Владельцы жилья из России и Беларуси не смогут сдавать его через сервис.
Фото на обложке: Vastram /
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