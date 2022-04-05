Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Возможность открыть Visa Gold в Москве, запрет для россиян на бронь Airbnb: главное для бизнеса 5 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Австралия запретила экспорт предметов роскоши, россияне не смогут сдавать жилье через Airbnb, Коммерческий банк Кыргызстана предложил гражданам РФ получить карты Visa Gold в Москве и другие новости на фоне 41-го дня спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

Возможность открыть Visa Gold в Москве, запрет для россиян на бронь Airbnb: главное для бизнеса 5 апреля

Мир

  • МИД Австралии объявил о запрете на экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения затронут поставки ювелирных изделий, транспорта, мехов и ряда других товаров.
  • Франция и Германия объявили о высылке «значительного количества» российских дипломатов. Точное число высылаемых не называется, но, по данным ZDF и BFMTV, речь идет о десятках россиян. Российский МИД пообещал ответить на эти действия.

Россия

  • Власти выделили 1,5 млрд рублей на льготную ипотеку IT-специалистам. По предварительным рассчетам, ее могут оформить свыше 10 тыс. человек.
  • Минцифры РФ предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и Smart TV без предустановки российского программного обеспечения.

Финансы

  • Коммерческий банк Кыргызстана предложил россиянам получить карты Visa Gold в Москве —  оформить их можно в офисе банка в Москве за 17 500 рублей. Они будут работать за рубежом. 

Бизнес

  • Ирландская компания Kingspan, специализирующаяся на производстве стройматериалов, объявила об уходе с российского рынка. 
  • Российский производитель лака для волос «Прелесть» — «Арнест» —  продал свой завод в Шотландии. Продажа завода была вынужденной.

Сервисы

  • Airbnb запретил российским и белорусским гражданам бронь по всему миру. Владельцы жилья из России и Беларуси не смогут сдавать его через сервис.

Фото на обложке: Vastram / Depositphotos

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти выделили 1,5 млрд рублей на льготную ипотеку IT-специалистам
  2. 2 Правительство увеличит размер грантов на разработки отечественных комплектующих
  3. 3 Россияне пожаловались на отказ банков в кредитных каникулах
  4. 4 Без новых продуктовых точек и ресторанов, но с подорожавшим авто: главное для бизнеса 4 апреля
  5. 5 Новые автомобили в марте подорожали в среднем на 40%
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 апреля 2022

#Прорвемся

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

HealthTech Map

Все ВОЗМОЖНОСТИ