Австралия запретила экспорт предметов роскоши, россияне не смогут сдавать жилье через Airbnb, Коммерческий банк Кыргызстана предложил гражданам РФ получить карты Visa Gold в Москве и другие новости на фоне 41-го дня спецоперации на Украине.



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Возможность открыть Visa Gold в Москве, запрет для россиян на бронь Airbnb: главное для бизнеса 5 апреля