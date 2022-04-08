Пятый пакет санкций ЕС, счета бизнеса в юанях, потери выручки ТЦ до 70%: главное для бизнеса 8 апреля

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: пятый пакет санкций, бизнес-клиенты банков стали активно открывать счета в юанях, российские ТЦ могут потерять до 70% выручки и другие события 8 апреля.
Пятый пакет санкций ЕС, счета бизнеса в юанях, потери выручки ТЦ до 70%: главное для бизнеса 8 апреляКарина Пардаева
Мир
- ЕС согласовал пятый пакет санкций против России. В него вошли ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, эмбарго на импорт угля и поставки высокотехнологичных товаров.
- Эстония перестанет выдавать россиянам вид на жительство для работы в стране. Действующие визы аннулироваться не будут.
Россия
- ВЦИОМ сообщил о влиянии санкций на жизнь 60% россиян. Каждый второй сталкивался с нехваткой привычных товаров.
- Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека. «Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — сказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
Финансы
- В марте бизнес-клиенты крупных российских банков начали активно открывать счета в юанях. Значительно выросли и операции с китайской валютой на бирже.
Бизнес
- Российские торговые центры могут потерять 30-70% выручки в случае окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Заменить их будет нечем, положение не спасут даже марки из дружественных стран и местные бренды.
- Российские пивовары попросили Минсельхоз разработать программу поддержки для производителей хмеля.
Транспорт
- Немецкая авиакомпания Lufthansa не будет использовать небо России и Украины до 30 июня.
- Авиакомпания Turkish Airlines пока не будет летать в Сочи, Ростов-на-Дону, в Беларусь и на Украину.
Сервисы
- В переговорах о разработке альтернативы App Store и Google Play участвуют «Сбер», «Яндекс» и VK, пишет «Коммерсантъ». Минцифры также рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом.
Фото на обложке: Cinemato /
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