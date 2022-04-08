RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: пятый пакет санкций, бизнес-клиенты банков стали активно открывать счета в юанях, российские ТЦ могут потерять до 70% выручки и другие события 8 апреля.

Пятый пакет санкций ЕС, счета бизнеса в юанях, потери выручки ТЦ до 70%: главное для бизнеса 8 апреля