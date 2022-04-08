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Стали известны претенденты на создание российского аналога App Store и Google Play

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стали известны основные претенденты на право создания российского аналога App Store и Google Play. Переговоры с правительством о разработке отечественного магазина приложений ведут «Сбер», «Яндекс» и VK.

Стали известны претенденты на создание российского аналога App Store и Google Play

Принять участие в разработке российской замены магазинам приложений App Store и Google Play могут как минимум три крупные российские IT-компании, сообщил «Коммерсантъ». Основными претендентами являются «Сбер», развивающий свой корпоративный SberStore, «Яндекс», который может перезапустить закрытый два года назад «Яндекс.Store», и VK, который в мае представит свою платформу для разработчиков приложений.

Правительство еще не выбрало главного разработчика российского аналога. В Минцифры не назвали компании, которые участвуют в обсуждении, отметив лишь, что скоро объявят об этом официально.

В самих компаниях пока никак не комментируют возможность создания отечественного магазина приложений. В VK лишь подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив деталей. Запустить его планируется в мае 2022 года.

Запустить магазин приложений для ОС Android в целом несложно, поскольку это более открытая система, но в случае с iOS возникнут затруднения, отмечают эксперты.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал, основные сложности возникнут с привлечением разработчиков, особенно иностранных. По его словам, в нынешних условиях многие разработчики не захотят, чтобы в российском магазине был их софт — это несет репутационные риски.

В марте стало известно, что разработку магазина приложений под названием NashStore ведет АНО «Цифровые платформы». Компания проводит переговоры более чем с 700 компаниями о включении их сервисов в NashStore. 

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Михаил Мишустин накануне призвал создать российский аналог App Store и Google Play. Премьер-министр допустил, что популярные иностранные магазины приложений скоро могут перестать работать в РФ. Мишустин подчеркнул, что отечественный магазин приложений на Android должен запуститься не позже, чем летом 2022 года.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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