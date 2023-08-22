Производитель чипов Arm готовится провести крупнейшее IPO в 2023 году

Производитель чипов Arm готовится провести крупнейшее в 2023 IPO и уже подал заявку на размещение на бирже Nasdaq. Компания рассчитывает продать 10% акций и получить оценку до $70 млрд. Arm решила выйти на биржу после неудавшейся сделки – Nvidia хотела купить компанию за $40 млрд, но столкнулась с регуляторными сложностями.

Производитель процессоров Arm подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq. Оно может стать крупнейшим в 2023 году, сообщает Financial Times.

Arm рассчитывает продать 10% акций и получить оценку в $70 млрд. IPO планируется провести в сентябре.

В заявке Arm на IPO говорится, что производимые компанией чипы используются в 99% смартфонов по всему миру.

Британский производитель чипов решил выйти на биржу после неудавшейся сделки. Nvidia хотела купить Arm за $40 млрд, но столкнулась со сложностями со стороны антимонопольных регуляторов разных стран.

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