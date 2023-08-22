Производитель чипов Arm готовится провести крупнейшее IPO в 2023 году

Производитель чипов Arm готовится провести крупнейшее в 2023 IPO и уже подал заявку на размещение на бирже Nasdaq. Компания рассчитывает продать 10% акций и получить оценку до $70 млрд. Arm решила выйти на биржу после неудавшейся сделки – Nvidia хотела купить компанию за $40 млрд, но столкнулась с регуляторными сложностями.
Производитель процессоров Arm подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq. Оно может стать крупнейшим в 2023 году, сообщает Financial Times.
Arm рассчитывает продать 10% акций и получить оценку в $70 млрд. IPO планируется провести в сентябре.
В заявке Arm на IPO говорится, что производимые компанией чипы используются в 99% смартфонов по всему миру.
Британский производитель чипов решил выйти на биржу после неудавшейся сделки. Nvidia хотела купить Arm за $40 млрд, но столкнулась со сложностями со стороны антимонопольных регуляторов разных стран.
Фото на обложке: StockPhotoMg /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Nasdaq отклонила повторную апелляцию Ozon на решение о делистинге
- 2 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 3 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 4 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 5 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2023
25 августа 2023
27 августа 2023