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Для креативного бизнеса Москвы открылся специализированный центр услуг

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве открылся центр специализированных услуг, ориентированный на представителей креативного бизнеса. Там предпринимателям окажут консультационную поддержку, расскажут о получении субсидий и подготовке документов для открытия своего дела.

Для креативного бизнеса Москвы открылся специализированный центр услуг

Об открытии нового центра услуг для бизнеса (ЦУБ) сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. ЦУБ разместился на территории центра современного искусства «Винзавод». 

В центре, в том числе, расскажут о программах обучения для предпринимателей из сферы креативного бизнеса. Также его площади позволят использоваться для проведения переговоров.

«В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 миллионов рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки», – уточнила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru. 

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы пояснили, что центр создали в связи с увеличением креативного сообщества. Его членами, по данным департамента, являются около 500 тыс. человек.

В настоящее время в Москве функционируют 17 центро услуг для бизнеса.

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Фото: Shutterstock.com

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