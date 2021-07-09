«Ашан» сократит площади гипермаркетов для сдачи в аренду

Ритейлер «Ашан» сократит торговые площади гипермаркетов для сдачи в аренду под сторонние магазины одежды, продуктов и др. Другая часть территорий будет использована под небольшие склады.

На складах сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», сообщили «Ведомости».

Как рассказал изданию президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар, в гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке уже работает корнер французского бренда одежды Kiabi. Аналогичные точки могут появиться и в других магазинах «Ашан» этого формата. Кроме того, в торговом центре «Капитолий» планируется к открытию отдел по продаже японских блюд.

Для каждого магазина решение по сокращению площадей будет приниматься индивидуально. Эксперты по недвижимости полагают, что снижение может составить 10–50%.

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Фото: cтраница «Auchan Retail Россия» в Facebook