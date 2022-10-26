«Ашан» создал в России дочернюю IT-компанию

«Ашан» создал в России технологическую дочернюю компанию, которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, пишет «Интерфакс».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ашан Тех» зарегистрировали 24 октября с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В качестве владельца указано ООО «Ашан».
Весной в Auchan Retail заявили, что останавливают инвестиции в российский «Ашан», в компании отметили, что подразделение работает автономно.
В июне генеральная дирекция «Ашан» приняла решение повысить на 5% оклад всем сотрудникам. Этот шаг объяснили желанием поддержать работников в условиях неопределенности.
Фото на обложке: FotograFFF /
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