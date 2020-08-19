Казахстанский технопарк Astana Hub приглашает стартапы и IT-компании из стран СНГ. Проекты смогут пройти акселерационную программу, зарегистрировать компанию в качестве участника технопарка и получить инвестиции. Об этом Rubase рассказали в пресс-службе Astana Hub.

Технопарк Astana Hub объявил о новых возможностях для стартапов