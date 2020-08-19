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Технопарк Astana Hub объявил о новых возможностях для стартапов
Новости
Анна Оленькова
Казахстанский технопарк Astana Hub приглашает стартапы и IT-компании из стран СНГ. Проекты смогут пройти акселерационную программу, зарегистрировать компанию в качестве участника технопарка и получить инвестиции. Об этом Rubase рассказали в пресс-службе Astana Hub.
Технопарк Astana Hub объявил о новых возможностях для стартаповАнна Оленькова
Какие возможности предлагает технопарк:
- Бесплатную трехмесячная программу акселерации. Включает больше 200 часов интенсивной образовательной программы, 240 часов консультаций с менторами и экспертами, нетворкинг с инвесторами, партнерами, государственными органами и другими стартапами. Участникам будут доступны бесплатные рабочие места в коворкинге Astana Hub. По итогам программы состоится Demo day, куда будут приглашены инвесторы.
- Возможность зарегистрировать свою компанию в качестве участника технопарка и получать налоговые преференции. Преференции освобождают участников от уплаты КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налога на роялти, ИПН и социального налога за нерезидентов. Статус участника также дает возможность привлечь иностранных работников без квотирования их количества, оформить для них рабочую визу продолжительностью до 5 лет вместо стандартных 3 лет. Зарегистрировать свою компанию можно онлайн.
- Привлечь инвестиции от фонда QazTech Ventures (до $150 тысяч на один проект), 500 Startups (до $250 тысяч на один проект), участников клуба бизнес-ангелов QazAngels. Все стартапы получат консультацию от инвесторов и экспертов, а также PR-поддержку.
- Бесплатный доступ ко всем мероприятиям Astana Hub, к комьюнити стартапов. Возможность бесплатно принять участие в международных выставках, форумах и конференциях.
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