Россияне в августе чаще всего заказывали мастеров по ремонту и курьеров — YouDo

Эксперты онлайн-сервиса по поиску исполнителей бытовых и прочих услуг YouDo проанализировали, какие услуги самозанятых пользовались у россиян наибольшим спросом в августе. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Самыми часто заказываемыми услугами в августе стали задачи по ремонту и строительству — 36% всех заказов сервиса пришлось на эту категорию (на 5% больше, чем в июле).

Пользователи активнее всего обращались к мастерам по отделочным работам (14% заказов в этой подкатегории), сборке и ремонту мебели (11%), сантехническим работам (10%) и мастерам на час (9%).

На втором месте по числу заказов — категория «Курьерские услуги»: 10% всех заказов в августе создавались для курьеров. По 9% заказов — в категориях «Грузоперевозки» и «Уборка и помощь по хозяйству».

Треть заказов в категории «уборка» пришлась на услуги генеральных уборок, 9% — на работы в саду и 7% — на услуги помощи швеи.

Топ-5 самых популярных услуг замыкает категория «Виртуальный помощник» — 7% заказов сервиса пришлось на услуги копирайтеров, переводчиков, специалистов по продвижению в интернете и расшифровке аудио

Наименее же востребованные услуги самозанятых в августе — это юридическая помощь, ремонт цифровой техники, компьютерная помощь и услуги репетиторов и преподавателей.

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