Резидент «Сколково» зарегистрировал первый в России препарат против COVID-19

По словам представителя компании, «Авифавир» — первый российский препарат прямого антивирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса. С 2014 года препарат использовался в Японии против тяжелых форм гриппа. Разработку метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания «Авифавира» компания «Кромис» проводила при грантовой поддержке Фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» выделил компании «Кромис», с 2016 года являющейся резидентом «Сколково», безвозмездное финансирование на разработку инновационного метода синтеза действующей субстанции и доклинические исследования препарата. Одобренное Министерством здравоохранения РФ лекарственное средство, столь необходимое для победы над пандемией, в ближайшее время сможет помогать пациентам. Для «Сколково», для всех нас это событие огромной важности. Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»



Ситуация с эпидемией коронавируса в стране продемонстрировала всем насколько важно иметь собственную инновационную фармацевтику, и какие из государственных инструментов поддержки инноваций способны быстро адаптироваться в кризисной ситуации и принимать важные решения. Вместе с РФПИ и МПТ, фонд «Сколково» оперативно откликнулся и поддержал исследовательскую часть нашего проекта, что позволило запараллелить процессы выбора оптимальных схем синтеза субстанции и ускорить доклинические исследования «Авифавира». Это, в свою очередь, позволило в рекордно короткий срок запустить клиническое исследование препарата, и доступ пациентов к эффективному лечению в медицинских центрах России. Елена Якубова, генеральный директор «ХимРар Фарма» (соучредитель «Кромис»)



На сегодняшний день резиденты Фонда «Сколково» представили около 130 разработок для минимизации и преодоления последствий, вызванных распространением коронавируса. Каталог лучших решений фонд собрал в специальном разделе своего сайта «СТОП COVID-19».

В онлайн каталоге представлены проекты по созданию новых технологий тестирования, перспективных лекарственных препаратов, аналитики с использованием искусственного интеллекта, сервисов для удаленной работы и онлайн-обучения. В том числе: