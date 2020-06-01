Резидент «Сколково» зарегистрировал первый в России препарат против COVID-19
Компания «Кромис», резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ на противовирусный лекарственный препарат «Авифавир».
По словам представителя компании, «Авифавир» — первый российский препарат прямого антивирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса. С 2014 года препарат использовался в Японии против тяжелых форм гриппа. Разработку метода синтеза российской молекулы и доклинические испытания «Авифавира» компания «Кромис» проводила при грантовой поддержке Фонда «Сколково».
Фонд «Сколково» выделил компании «Кромис», с 2016 года являющейся резидентом «Сколково», безвозмездное финансирование на разработку инновационного метода синтеза действующей субстанции и доклинические исследования препарата. Одобренное Министерством здравоохранения РФ лекарственное средство, столь необходимое для победы над пандемией, в ближайшее время сможет помогать пациентам. Для «Сколково», для всех нас это событие огромной важности.
Ситуация с эпидемией коронавируса в стране продемонстрировала всем насколько важно иметь собственную инновационную фармацевтику, и какие из государственных инструментов поддержки инноваций способны быстро адаптироваться в кризисной ситуации и принимать важные решения. Вместе с РФПИ и МПТ, фонд «Сколково» оперативно откликнулся и поддержал исследовательскую часть нашего проекта, что позволило запараллелить процессы выбора оптимальных схем синтеза субстанции и ускорить доклинические исследования «Авифавира». Это, в свою очередь, позволило в рекордно короткий срок запустить клиническое исследование препарата, и доступ пациентов к эффективному лечению в медицинских центрах России.
На сегодняшний день резиденты Фонда «Сколково» представили около 130 разработок для минимизации и преодоления последствий, вызванных распространением коронавируса. Каталог лучших решений фонд собрал в специальном разделе своего сайта «СТОП COVID-19».
В онлайн каталоге представлены проекты по созданию новых технологий тестирования, перспективных лекарственных препаратов, аналитики с использованием искусственного интеллекта, сервисов для удаленной работы и онлайн-обучения. В том числе:
- «К-Скай» — система оценки тяжести пневмонии с использованием алгоритмов искусственного интеллекта;
- «ДРД» — экспресс-тест для диагностики COVID-19;
- «Тион» — оборудование для эффективной дезинфекции воздуха;
- «Биомикрогели» — линейка запатентованных дезинфицирующих средств «Эфликвир»;
- «Учи.ру», «Дневник.ру», «Пеликан», «ГлобалЛаб», «Лингуалео», «Нетология-групп» — решения для организации удаленной учебы для детей и взрослых;
- «МобилитиЛаб», «Стахановец», «Серчинформ», «Периметрикс» — решения для эффективной удаленной работы.
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