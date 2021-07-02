Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество. Заявление на Батурина подала его сестра – Елена Батурина, бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Батурину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 сентября 2021 года», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская агентству «Москва».

СМИ сообщали, что Виктор Батурин проходит по делу о покушении на мошенничестве, связанном с разделом компании «Интеко». Заявление на бизнесмена подала его сестра – Елена Батурина, бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова из-за попытки незаконно получить 25% акций «Интеко» в 2011 году.

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Фото: Persona Stars