Контроль над производителем отечественных процессоров «Байкал Электроникс» перешел к совладельцу Astra Linux

Производитель светотехнического оборудования — группа компаний «Вартон» — закрыла сделку по покупке контроля в производителе отечественных процессоров «Байкал Электроникс».
Сделка была закрыта в начале июня, совладелец группы Astra Linux Денис Фролов (владеет 80% в компании «Вартон») получил более 70%, узнал «Коммерсантъ».
Стороны не раскрыли детали сделки и новую структуру собственников, сообщив только, что покупка проведена через допэмиссию акций. В ходе допэмиссии уставный капитал «Байкал Электроникс» в апреле вырос в 45 раз, с 7,7 млн до 346 млн рублей, пишет издание.
Эксперты оценивают «Байкал Электроникс» в 3–6 млрд рублей. Собеседники газеты на рынке микроэлектроники считают, что Фролов намерен выстроить IT-холдинг, куда войдут производители процессоров, оборудования и разработчики софта.
«Байкал Электроникс» основана в 2012 году, занимается разработкой процессоров на архитектуре ARM и MIPS. Первый продукт —выпущенный в 2015 году «Байкал-Т1». В 2016 году Минпромторг выдал компании субсидию на 1,2 млрд рублей для разработки микропроцессора «Байкал-М» по технологии 28 нм. Он вышел с опозданием на год.
По собственным данным, 55% «Байкал Электроникс» ранее принадлежало фонду инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» через «Т-Нано», а 45% — «Т-Платформы» (25% у ВЭБ.РФ и 75% — у Всеволода Опанасенко). В 2020 году «Байкал Электроникс» получила 498 млн рублей убытка и 13,8 млн рублей выручки.
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Фото: Unsplash
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