«Вымпелком» открыл бизнесу бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных

«Билайн бизнес» — структурное подразделение «Вымпелкома» — открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Анну Айбашеву.

Сервис позволяет компаниям-заказчикам лучше узнать клиентов: познакомиться с их предпочтениями, уровнем и образом жизни. Воспользоваться маркетинговым инструментом «Анализ аудитории» могут все желающие, в том числе абоненты других операторов связи,

Чтобы использовать сервис, надо авторизоваться в личном кабинете на сайте «Билайна» и загрузить в специальную форму все телефонные номера клиентов бизнеса заказчика. В выборке должно быть не менее 300 номеров абонентов «Вымпелкома», при этом алгоритм отфильтрует абонентов других операторов самостоятельно.

После этого алгоритм с помощью информации, которую о своих абонентах собирает «Вымпелком», распределит и охарактеризует клиентов заказчика по 16 параметрам: полу, возрасту, уровню дохода, интересам и другим.

Аналитика по базовым 16 параметрам будет для компаний бесплатной, однако в будущем «Вымпелком» расширит категории для аналитики. Расширенная версия «Анализа аудитории» для бизнеса появится до конца года и будет платной.

Как уточнила Айбашева, все данные обезличены, поэтому их обработка не противоречит закону «О персональных данных».

Другие операторы связи развивают аналогичные сервисы. МТС предоставляет услуги анализа аудитории с помощью больших данных с начала 2020 года. Обезличенные агрегированные онлайн- и офлайн-данные по анализируются по 5000 метрик.

Tele2 запустила несколько продуктов для малого и среднего бизнеса на основе аналитики больших данных в 2019 году. Осенью оператор планирует запустить новую опцию внутри этого сервиса: предприниматель сможет загрузить в личный кабинет свою клиентскую базу, умные алгоритмы найдут похожих по потребительскому поведению клиентов Tele2 и позволят таргетировать на них сообщения.

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