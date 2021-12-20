Beluga Group станет эксклюзивным дистрибутором Remy Cointreau в России

Beluga Group станет эксклюзивным дистрибутором французской Remy Cointreau в России. В сделку входят коньяк Remy Martin, ликер Cointreau, бренди Metaxa и другие напитки. Прежним дистрибьютором с 2005 года был холдинг Roust Рустама Тарико, где уход Remy Cointreau объяснили «определенной усталостью» от партнерства и сменой топ-менеджмента французской компании.

Французская Remy Cointreau, производитель популярного бренда коньяка Remy Martin, сменила эксклюзивного дистрибутора в России. С апреля 2022 года им станет Beluga Group, сообщил «Коммерсантъ». Контракт заключен на три года, его условия не раскрываются. В сделку входят коньяки Remy Martin и Louis XIII, ликеры Cointreau, бренди Metaxa и Saint Remy, джин The Botanist, виски Bruichladdich и ром Mount Gay.

Основатель Beluga Group Александр Мечетин отметил, что сделка позволит компании усилить позиции в HoReCa и сформировать сильный портфель суперпремиальных брендов.

С 2005 года партнером Remy Cointreau в России был Roust Рустама Тарико. В Roust уход Remy Cointreau объяснили «определенной усталостью» от партнерства и сменой топ-менеджмента французской группы. Сотрудничество компаний перестало быть глобальным из-за разных интересов, а после выхода Remy Cointreau из VS (категория коньяка) стало и менее прибыльным, отметили в Roust.

По мнению владелеца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, Beluga Group могла предложить Remy Cointreau более выгодные условия, чем Roust. Эксперт считает, что для Remy Cointreau плохим сигналом могла стать продажа Roust польской CEDC (бренды Absolwent, Zubrowka и др.), что значительно ослабило алкогольный бизнес группы. Международные компании предпочитают работать с партнерами, которые наращивают бизнес, отметил Кауфман.

В Roust говорят, что намерены остаться крупным игроком в категориях, где работает Remy Cointreau, и рассматривают для этого как покупку других производителей, так и новое партнерство.

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