Маркетплейс «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета», который с 1 октября превратится в единый сервис для онлайн-покупок. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Сервис «Беру» будет доступен в новом разделе «Яндекс.Маркета» — «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет, где появятся корзина, история заказов на «Беру» и все накопленные «Беру Бонусы», но с новым названием — «Маркет Бонусы». Условия доставки и привилегии для владельцев подписки «Яндекс.Плюс» сохранятся.

По оценке пресс-службы «Яндекс.Маркета», к концу 2020 года интернет-площадка будет продавать и доставлять около двух миллионов товаров.

«Яндекс.Маркет» будет поддерживать процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями. В то же время, «Яндекс.Маркет» останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, отметили в пресс-службе.

«Партнеры смогут выбирать: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить «Маркету» все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю. В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов «Яндекса» и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них», — отметил генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

Порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой «Маркета» и с «Беру» не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе.

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