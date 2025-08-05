Без курьера и без доплат: «Супер Лента» запустила доставку роботами «Яндекса»

«Супер Лента» подключила к доставке роботов-курьеров «Яндекса». Первые заезды стартовали в Москве и Мурино: всего — 10 магазинов, включая восемь столичных. Заказы собирают сотрудники магазинов, а развозит их уже не человек, а ровер — автономная машинка на колёсах.

«Лента» без курьера

На этом этапе доставка работает в радиусе 2 км от торговой точки. Вес заказа — до 20 кг. По времени — от 30 минут с момента оформления. И главное — бесплатно.

Как это устроено

Пользователь оформляет заказ через приложение «Яндекс Еда», выбирает доставку роботом, отслеживает маршрут и получает уведомление, когда тот подъезжает. Чтобы получить продукты — нажимает в приложении кнопку «Открыть замок».

Такой формат удобен для тех, кто не любит общаться с курьерами, не хочет ждать лифт или проверять сдачу. Всё быстро, бесконтактно и с элементом шоу: у подъезда — робот.

Быстрая еда, быстрые чеки

По словам Евгении Фанты, директора по стратегическим партнёрствам «Ленты», решение было логичным.

«Интерес к роботам-курьерам растёт, и мы надеемся привлечь новых клиентов. „Супер Лента“ — идеальный формат: высокая плотность в жилых зонах и аудитория, которая делает небольшие заказы и хочет быструю доставку», — говорит Евгения Фанта.

Тестовый запуск призван не только улучшить user experience, но и собрать данные: какие зоны реагируют лучше, какие категории доставляют чаще, и как робот влияет на повторные покупки.

Контекст

В 2024 году «Лента» показала выручку 888 млрд рублей, что закрепило её на 4-м месте среди продуктовых ритейлеров страны. По итогам первого полугодия 2025 года «Супер Лента» остаётся одним из самых быстрорастущих форматов внутри сети.

Технологическое партнёрство с «Яндексом» — не первое для «Ленты». Компания развивает и собственный онлайн-магазин, и сотрудничает с внешними платформами. Но запуск роботов-курьеров — это уже инфраструктура новой эпохи доставки: быстрой, точной, дешёвой.

Для «Яндекса» — это продолжение экспансии в ритейл и последний шаг к формуле: «из любой точки А в любую точку Б без участия человека». А значит — меньше издержек, меньше факапов, выше маржинальность.

Почему это важно для рынка

Роботы с едой в жилых районах — это уже не футуризм, а формат локальной логистики, который начинает работать. Если тест в Москве и Мурино покажет хорошие цифры, массовый запуск — вопрос времени. Учитывая масштабы «Ленты» и технические мощности «Яндекса», такая партнёрка может перестроить рынок доставки в России быстрее, чем ожидали даже оптимисты.

Фото на обложке: Егор Алеев/ТАСС