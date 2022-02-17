Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

АФК «Система» планирует провести IPO «Биннофарм групп»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская фармкомпания «Биннофарм групп» в 2022-2023 годах планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO). Для выхода на биржу холдингу нужно подготовиться с точки зрения финансовых показателей, прозрачности и т.д.

АФК «Система» планирует провести IPO «Биннофарм групп»

С внутренней готовностью компании трудностей возникнуть не должно, как минимум потому, что один из акционеров «Биннофарм групп» – это публичная компания АФК «Система» с достаточным опытом размещения акций дочерних предприятий на биржах, сообщил «Ведомостям» аналитик «Райффайзенбанка» по потребительскому рынку Егор Макеев.

Еще одно условие для проведения IPO — интерес инвесторов к фармацевтической отрасли. Ведь публичных фармкомпаний, интересных инвесторам, в России пока нет. Среди российских фармпроизводителей сейчас торгуется лишь вышедшая в 2010 году на публичный рынок акций компания «Фармсинтез». 

Заключительное условие для планируемого размещения — общее состояние рынка. Геополитическая неопределенность повлияла на рынок, оценки компаний упали. 

Эксперты не стали оценивать возможную стоимость компании. Летом прошлого года подконтрольная «ВТБ капиталу» компания приобрела у структуры АФК «Система» 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей «Биннофарм групп», за 7 млрд рублей. Исходя из этой оценки на тот момент холдинг мог стоить 62,5 млрд рублей. 

Выручка «Биннофарм групп» по МСФО за девять месяцев в прошлом году выросла на 22,1% к предыдущему году до 18 млрд рублей.

«Биннофарм групп» основали в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Среди акционеров —  АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%). Предприятие специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V». 

Новый сервис: узнай, как оплачивать счет и чаевые по QR-коду

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: «Биннофарм групп»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Структура «АФК Система» собралась купить компанию-производителя воды «Архыз»
  2. 2 Самые интересные венчурные сделки России за неделю: обзор
  3. 3 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  4. 4 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
  5. 5 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2022

Definition

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ