АФК «Система» планирует провести IPO «Биннофарм групп»

Российская фармкомпания «Биннофарм групп» в 2022-2023 годах планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO). Для выхода на биржу холдингу нужно подготовиться с точки зрения финансовых показателей, прозрачности и т.д.

С внутренней готовностью компании трудностей возникнуть не должно, как минимум потому, что один из акционеров «Биннофарм групп» – это публичная компания АФК «Система» с достаточным опытом размещения акций дочерних предприятий на биржах, сообщил «Ведомостям» аналитик «Райффайзенбанка» по потребительскому рынку Егор Макеев.

Еще одно условие для проведения IPO — интерес инвесторов к фармацевтической отрасли. Ведь публичных фармкомпаний, интересных инвесторам, в России пока нет. Среди российских фармпроизводителей сейчас торгуется лишь вышедшая в 2010 году на публичный рынок акций компания «Фармсинтез».

Заключительное условие для планируемого размещения — общее состояние рынка. Геополитическая неопределенность повлияла на рынок, оценки компаний упали.

Эксперты не стали оценивать возможную стоимость компании. Летом прошлого года подконтрольная «ВТБ капиталу» компания приобрела у структуры АФК «Система» 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей «Биннофарм групп», за 7 млрд рублей. Исходя из этой оценки на тот момент холдинг мог стоить 62,5 млрд рублей.

Выручка «Биннофарм групп» по МСФО за девять месяцев в прошлом году выросла на 22,1% к предыдущему году до 18 млрд рублей.

«Биннофарм групп» основали в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Среди акционеров — АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%). Предприятие специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V».

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Фото на обложке: «Биннофарм групп»