Курс биткоина впервые вырос до $23 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории превысила планку в $23 тысячи. За сутки цена криптовалюты выросла более чем на $3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сразу нескольких криптовалютных бирж, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.

На момент написания новости курс биткоина на Binance составил $23,1 тысячи. При этом максимальная цена криптовалюты за последние 24 часа составляет $23,8 тысячи.

Накануне стоимость биткоина впервые в истории превысила $20 тысяч.

Перед этим исторический максимум цены биткоина был зафиксирован в конце ноябре этого года. Тогда курс вырос до $19,5 тысяч. Устойчивый рост курса возобновился только в конце 2019 года. До этого времени, начиная с декабря 2017 года, был период значительного падения стоимости биткоина.

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