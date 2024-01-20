Лидерами бизнес-элиты по упоминаемости в медиа в 2023 году стали Андрей Костин и Герман Греф

Анализ рейтингов медиаприсутствия представителей бизнес-элиты РФ «Лига выдающихся бизнесменов-2024» показал, что по числу упоминаний лидерами стали президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Сбербанка Герман Греф. Исследование каждый год проводит «Коммерсант», суммируя показатели 18 рейтингов упоминаемости персон в СМИ и интернете в различных контекстах.

Учитываемые в 11-м ежегодном проекте «Лига выдающихся бизнесменов» рейтинги и их лидеры:

Самые упоминаемые в СМИ — Герман Греф (12251 упоминаний), Алексей Лихачев (11038) и Роман Ротенберг (10926) Самые упоминаемые в печатных СМИ — Олег Белозеров (645), Андрей Костин (441) и Герман Греф (391) Самые упоминаемые в интернете — Герман Греф (9235), Роман Ротенберг (8460) и Максим Соколов (7242) Самые упоминаемые на ТВ и радио — Роман Ротенберг (1820), Алексей Лихачев (1045) и Герман Греф (685) Самые заглавные (упоминаемые в заголовках) — Роман Ротенберг (5045), Герман Греф (3464) и Олег Дерипаска (2258) Самые говорящие (упоминаемость цитат) — Герман Греф (4560), Максим Соколов (4219) и Андрей Костин (3403) Самые запрашиваемы (количество поисковых запросов) — Тина Канделаки (95978), Павел Дуров (95855) и Герман Греф (57743) Самые приближенные к власти (в одном предложении с В.В.Путиным) — Алексей Миллер (2453), Андрей Костин (1082) и Сергей Чемезов (841) Самые денежные (рядом со значками валют) — Герман Греф (2545), Андрей Костин (2525) и Владимир Потанин (1360) Самые продающие и покупающие (рядом со словами «продажа»/«покупка»/«сделка») — Максим Соколов (1695), Роман Абрамович (1602) и Владимир Потанин (1520) Самые санкционные (контекст — санкции) — Михаил Фридман (1769), Петр Авен (1129) и Роман Абрамович (1111) Самые скандальные (контекст — суды) — Олег Дерипаска (1089), Михаил Фридман (918) и Алишер Усманов (479) Самые кризисные — Андрей Костин (567), Олег Дрипаска (542) и Герман Греф (482) Самые благотворительные — Владимир Потанин (1016), Алишер Усманов (252) и Андрей Мельниченко (251) Самые сетевые (упоминаемые в социальных сетях) — Павел Дуров (9736164), Игорь Рыбаков (4173392) и Аркадий Новиков (615166) Самые популярные в отдельных соцсетях — Павел Дуров (Telegram, VK, X), Игорь Рыбаков (YouTube, Instagram*), Анастасия Татулова (Facebook*) Топ-10 из РФ по оценке состояния в мировом рейтинге Forbes — Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Владимир Лисин Топ-10 из РФ по оценке состояния в рейтинге Bloomberg — Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов

При этом по совокупному присутствию в нескольких рейтингах в 2023 году наиболее упоминаемыми оказались Андрей Костин, который присутствует в 12 рейтингах из 18, и Герман Греф (он есть в 11).

Также среди лидеров — Роман Абрамович (9), председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков (8), глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов (7), основатель «Русала» Олег Дерипаска (7), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (7), президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (7), председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (6), соучредитель LetterOne Holdings и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман (6) и создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (5).

Аналитики издания отметили новые лица в рейтингах:

впервые в числе самых запрашиваемых оказалась замгендиректора «Газпром-медиа» и директор канала ТНТ Тина Канделаки,

впервые в рейтинге «самых приближенных» появился ушедший в бизнес из политики Алексей Кудрин, занявший должность в «Яндексе» (отдельно исследователи подчеркнули, что «в публичном пространстве с президентом практически не осталось представителей частного бизнеса»).

соседство с обозначениями «дружественных валют» привели на высокие позиции любителя дирхамов — главу Мосбиржи Юрия Денисова — и любителя рупий — экс-главу «Открытия» Михаила Задорнова,

заметное место в рейтинге покупающих досталось Ивану Таврину, чей холдинг Kismet Capital Group активно скупал бизнесы уходящих из РФ брендов (Henkel, Melon Fasion Group и др.),

а владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова поднялась в рейтинге самых «сетевых» за счет выпадения из него Олега Тинькова, отказавшегося от российского гражданства.

Дополнительно исследователи подсветили несколько моментов: в сравнении с предыдущим годом резко сократились упоминания о благотворительной активности бизнесменов, но при этом в мировых рейтингах по объемам активов российские миллиардеры восстановили позиции, вернувшись к наращиванию капитала после резкого упадка в 2022 году.

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