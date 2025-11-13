Бизнес закрывает задачи перед концом года — спрос на услуги юристов вырос на 78%
Услуги юриста и аудитора — в топе бизнес-запросов в 2025-м
В сентябре–октябре 2025 года спрос на деловые сервисы вырос кратно: предприниматели чаще обращались за консультациями, юридической помощью и экспертной оценкой активов. По данным Авито Услуг, особенно вырос интерес к инвестициям, оценке бизнеса и аудиту интеллектуальной собственности.
Консультации по инвестициям стали популярнее в 6,5 раза
Согласно аналитике Авито Услуг, запросы на консультации по привлечению инвестиций и развитию компаний выросли в 6,5 раза. В три раза чаще предприниматели обращались за оценкой стоимости бизнеса.
Растёт интерес и к аудиторам интеллектуальной собственности — они анализируют нематериальные активы компаний: бренды, патенты, контент и технологии. Спрос на таких специалистов увеличился на 79%.
Одна из самых популярных услуг — составление бизнес-планов
Составление бизнес-планов стало одной из самых динамично растущих категорий — рост 63% к прошлому году.
В сегменте недвижимости спрос также резко вырос. В 2,1 раза увеличилось количество запросов на подбор объектов, а услуги по оценке недвижимости и приёмке квартир искали в два раза чаще. Популярность строительной экспертизы выросла на 71% — компании стали активнее проверять качество и безопасность объектов перед покупкой или сдачей.
Юридические услуги набирают обороты
По данным Авито Услуг, в сентябре–октябре 2025 года вырос интерес к юридическому сопровождению бизнеса. Чаще всего предприниматели искали экспертов по сертификации — спрос увеличился на 78%.
Регистрация товарных знаков стала востребованнее на 72%, а спрос на юристов по защите авторских прав вырос на 65%. Эти специалисты помогают оформить права на логотипы, контент, дизайн и программное обеспечение, защищая их от недобросовестного использования.
Контекст
Осенний рост деловой активности отражает стабильный интерес предпринимателей к развитию и оптимизации бизнеса. Аналитики Авито Услуг фиксируют рост во всех сегментах — от финансовых консультаций до юридической поддержки. По мере приближения конца года компании стремятся закрыть стратегические задачи и подготовиться к новому бизнес-сезону.
Фото: Tempura / Getty Images
