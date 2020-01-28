BlaBlaCar изменил структуру управления российской Busfor

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar поменял структуру управления российской компании Busfor. Об этом Rusbase рассказал представитель BlaBlaCar.

В сентябре прошлого года BlaBlaCar купил российский агрегатор билетов на междугородние автобусы Busfor.

«Основатель Busfor Илья Екушевский уходит с позиции СЕО компании и становится старшим советником СЕО BlaBlaCar Николаса Брюссона <…>. BlaBlaCar использует его экспертизу для развития автобусного направления компании на глобальном рынке», — рассказали в компании.

Представитель компании отметил, что «фокус работы Busfor по-прежнему будет направлен на создание экосистемы для автобусного рынка, а также всестороннее технологическое и маркетинговое партнерство с игроками рынка через развитие своего маркетплейса».

Ранее сообщалось, что через три месяца после того, как BlaBlaCar купил Busfor, российский сервис стал владельцем разработчиков софта для продажи билетов.

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