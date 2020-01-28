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BlaBlaCar изменил структуру управления российской Busfor

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar поменял структуру управления российской компании Busfor. Об этом Rusbase рассказал представитель BlaBlaCar.

BlaBlaCar изменил структуру управления российской Busfor

В сентябре прошлого года BlaBlaCar купил российский агрегатор билетов на междугородние автобусы Busfor.

«Основатель Busfor Илья Екушевский уходит с позиции СЕО компании и становится старшим советником СЕО BlaBlaCar Николаса Брюссона <…>. BlaBlaCar использует его экспертизу для развития автобусного направления компании на глобальном рынке», — рассказали в компании.

Представитель компании отметил, что «фокус работы Busfor по-прежнему будет направлен на создание экосистемы для автобусного рынка, а также всестороннее технологическое и маркетинговое партнерство с игроками рынка через развитие своего маркетплейса».  

Ранее сообщалось, что через три месяца после того, как BlaBlaCar купил Busfor, российский сервис стал владельцем разработчиков софта для продажи билетов.

Фото: Unsplash

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