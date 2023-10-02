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Bloomberg оценил рост финансового состояния самых богатых российских миллиардеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Bloomberg оценил рост финансового состояния самых богатых российских миллиардеров. С начала 2023 года они разбогатели совокупно на $21,1 млрд. Больше других заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов – его состояние увеличилось на $6,4 млрд.

Bloomberg оценил рост финансового состояния самых богатых российских миллиардеров

Состояние самых богатых российских миллиардеров с начала 2023 года увеличилось на $21,1 млрд. Об этом свидетельствуют последние данные рейтинга богатейших людей планеты от Bloomberg.

Больше других в текущем году свое финансовое состояние увеличил основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (+$6,4 млрд). На $3,4 млрд разбогатели основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

Состояние совладельцев «Новатэка» Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона в текущем году выросло на $2,7 млрд, бывшего вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна – на $2,6 млрд.

Лидером антирейтинга стал бизнесмен Сулейман Керимов – его состояние, по оценке Bloomberg, снизилось на $1,48 млрд до $7,52 млрд.

По итогам 2022 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на $94 млрд.

Фото на обложке: Видео на YouTube

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