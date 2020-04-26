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BMW объявила о поиске технологии распознавания сигнала светофора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

BMW объявила о поиске технологии распознавания сигнала светофора для случаев, когда встроенные камеры автомобиля не могут определить, разрешено или запрещено движение транспортного средства. Информация об этом размещена на портале NineSigma.

BMW объявила о поиске технологии распознавания сигнала светофора

Такими случаями, согласно сообщению, признаются те, когда светофоры расположены высоко над землей, вне поля зрения, или же видимость сигнала ухудшена из-за солнечного света.

В компании отмечают, что дополнительное решение обеспечит большую надежность системе помощи вождения автомобилем, а также положительно повлияет на будущие решения для беспилотного транспорта. 

«Современные камеры и алгоритмы обработки изображений функционируют на хорошем уровне, однако есть возможности еще улучшить их, чтобы повысить безопасность», — говорится в материалах компании.

Не уточняется, для каких именно моделей автомобилей BMW ищет технологию. 

Компания отдаст предпочтение технологии, которая:

  • продемонстрирует высокую вероятность обнаружения светофора;
  • легко интегрируется в автомобиль;
  • устойчива к различным погодным условиям: солнечный свет, снегопад, туман и другим;
  • распознает текущий сигнал светофора (красный, желтый, зеленый, стрелка, мигающий сигнал, неработающий светофор).

Заявки принимаются до 7 мая. Для подачи заявки надо зарегистрироваться на портале NineSights японского инновационного брокера NineSigma, специализирующегося на скаутинге инноваций для корпоративного рынка.

Претендетам будет предложено заполнить форму ниже и отправить по указанному в документе адресу. 


Фото: Unsplash

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