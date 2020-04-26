BMW объявила о поиске технологии распознавания сигнала светофора для случаев, когда встроенные камеры автомобиля не могут определить, разрешено или запрещено движение транспортного средства. Информация об этом размещена на портале NineSigma.

Такими случаями, согласно сообщению, признаются те, когда светофоры расположены высоко над землей, вне поля зрения, или же видимость сигнала ухудшена из-за солнечного света.

В компании отмечают, что дополнительное решение обеспечит большую надежность системе помощи вождения автомобилем, а также положительно повлияет на будущие решения для беспилотного транспорта.

«Современные камеры и алгоритмы обработки изображений функционируют на хорошем уровне, однако есть возможности еще улучшить их, чтобы повысить безопасность», — говорится в материалах компании.

Не уточняется, для каких именно моделей автомобилей BMW ищет технологию.

Компания отдаст предпочтение технологии, которая:

продемонстрирует высокую вероятность обнаружения светофора;

легко интегрируется в автомобиль;

устойчива к различным погодным условиям: солнечный свет, снегопад, туман и другим;

распознает текущий сигнал светофора (красный, желтый, зеленый, стрелка, мигающий сигнал, неработающий светофор).

Заявки принимаются до 7 мая. Для подачи заявки надо зарегистрироваться на портале NineSights японского инновационного брокера NineSigma, специализирующегося на скаутинге инноваций для корпоративного рынка.

Претендетам будет предложено заполнить форму ниже и отправить по указанному в документе адресу.



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