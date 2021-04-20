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Инвестиции в Бордо: Vindome открыла россиянам доступ к предпродажам французских вин

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Международная платформа для инвестиций и продажи марочных вин Vindome объявляет об открытии доступа к ежегодной предпродаже вин Бордо En-Primeur для инвесторов из России.

Инвестиции в Бордо: Vindome открыла россиянам доступ к предпродажам французских вин

Прибыльность инвестиций на этапе до розлива бутылки более 200% в перспективе 4-5 лет, заявляется в пресс-релизе, полученном редакцией RB.RU.

En-Primeur — крупнейшая в мире предпродажа вин Бордо. На протяжении двух недель крупнейшие винные дома Франции выставляют на продажу вина последнего урожая на этапе, когда они ещё созревают в бочках. 

Первоначально доступ к En-Primeur имели лишь авторизованные негоцианты, импортёры вин и рестораторы. Платформа Vindome сделала En-Primeur общедоступным.

Минимальная сумма инвестиций на En-Primeur через приложение Vindome составит €100. Комиссия платформы составит 4% от суммы вложений.

«En-Primeur открывает уникальную возможность купить винтажные сорта Бордо по самой низкой цене с очень хорошей перспективой роста, это выгодный актив для вложений. <...>. В России мы ожидаем большой интерес к En-Primeur - вина Бордо хорошо узнаваемы среди россиян, этот актив вызывает доверие», — отметила Ингрид Бродин, генеральный директор и сооснователь платформы Vindome. 

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Фото: TarasMalyarevich / Depositphotos.

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