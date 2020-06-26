Каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса — исследование

Каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса. Об этом говорят результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер». Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Исследование проходило в июне 2020 года, в нем участвовали 22 тысячи человек. Цель исследования — выяснить, что больше всего надоело россиянам во время самоизоляции.

Больше всего опрошенных отметили, что им надоело постоянно носить маски и перчатки вне дома — 32%. Еще 22% респондентов устали от страха заразиться вирусом и подвергнуть опасности своих родных и близких. 14% не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% опрошенных соскучились по массовым мероприятиям. 3% респондентов устали от круглосуточных занятий с детьми.

При этом 15% участников исследования отметили, что они без труда пережили все трудности карантина.

В среднем карантин надоел россиянам на 7,5 баллов из 10. Большинство участников опроса отметили, что устали от самоизоляции на 10 баллов (59%). На втором месте оказался результат в 1 балл — «карантин не надоел совсем». Его выбрали 17% опрошенных.

Фото: IgorVetushko / Фотодженика