Российские активы Bosch перешли холдингу S8 Capital

Холдинг S8 Capital получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления Bosch, закрыв сделку по покупке российских активов немецкой компании в городе Энгельс.
Как сообщили представители холдинга «Коммерсанту», все заводы возобновят работу, но в течение полугода планируется провести ребрендинг.
Компания также заверила что все сотрудники — их более тысячи человек — сохранят свои рабочие места.
Издание напоминает, что в 2022 года S8 Capital стала также владельцем завода американского производителя лифтов Otis в Санкт-Петербурге (производство перезапустили под брендом «Метеор»).
«Новые активы, в дополнение к уже существующим нашим бизнесам, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей холдинга S8 Capital», — цитирует «Ъ» слова управляющего директора S8 Capital Торстена Шуберта из пресс-материалов компании.
Фото на обложке: Unsplash
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