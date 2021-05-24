В Москве пройдет Breakfast deal на тему инвестиций и инноваций в сфере биотехнологий

Евгения Хрисанфова
26 мая в «Доме культур» состоится бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему «Инвестиции и инновации в Biotech».
В Москве пройдет Breakfast deal на тему инвестиций и инноваций в сфере биотехнологийЕвгения Хрисанфова
Спикеры обсудят развитие биотех-стартапов в России, глобальную поддержку подобных проектов и инвестиции в этой сфере.
Перед участниками встречи выступят:
- Андрей Иващенко — председатель совета директоров ГК «ХимРар», сооснователь венчурного фонда «ТилТех Капитал», профессор, председатель координационного совета Центра живых систем и биофарминжиниринга МФТИ;
- Вадим Назаров — генеральный директор и сооснователь компании ImmunoMind, выпускник биотех-акселератора SkyDeck при университете Беркли.
Модератор — Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia.
Узнать подробности и купить билет можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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