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В Москве пройдет Breakfast deal на тему инвестиций и инноваций в сфере биотехнологий

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

26 мая в «Доме культур» состоится бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему «Инвестиции и инновации в Biotech».

В Москве пройдет Breakfast deal на тему инвестиций и инноваций в сфере биотехнологий

Спикеры обсудят развитие биотех-стартапов в России, глобальную поддержку подобных проектов и инвестиции в этой сфере.

Перед участниками встречи выступят:

  • Андрей Иващенко — председатель совета директоров ГК «ХимРар», сооснователь венчурного фонда «ТилТех Капитал», профессор, председатель координационного совета Центра живых систем и биофарминжиниринга МФТИ;
  • Вадим Назаров — генеральный директор и сооснователь компании ImmunoMind, выпускник биотех-акселератора SkyDeck при университете Беркли.

Модератор — Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Russia.

Узнать подробности и купить билет можно на странице мероприятия.

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Фото на обложке: Unsplash

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