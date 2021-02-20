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В Москве пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему финтеха

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

24 февраля в «Доме культур» пройдет бизнес-завтрак на тему «Финтех — ’’скучный бизнес’’ или ’’деньги из воздуха’’?» Мероприятие организует Startech.vc в рамках проекта Breakfast deal.

В Москве пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему финтеха

В качестве спикеров на бизнес-завтраке выступят эксперты по финтеху:

  • Никита Удалов, основатель L3 Technologies.
  • Григорий Исаев, управляющий директор компании «Атон-менеджмент», которая занимается управлением паевыми инвестиционными фондами и доверительным управлением.

Эксперты обсудят следующие темы:

  • польза финансовых институтов сегодня;
  • возможно ли создать Robinhood в России;
  • крупные, но «невидимые» участники рынка;
  • взлет акций GameStop: может ли еще раз произойти подобная ситуация и что это значит;
  • почему финансовую инфраструктуру сложно понять.

Купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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