24 февраля в «Доме культур» пройдет бизнес-завтрак на тему «Финтех — ’’скучный бизнес’’ или ’’деньги из воздуха’’?» Мероприятие организует Startech.vc в рамках проекта Breakfast deal.

В Москве пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему финтеха