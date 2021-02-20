В Москве пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему финтеха

Евгения Хрисанфова
24 февраля в «Доме культур» пройдет бизнес-завтрак на тему «Финтех — ’’скучный бизнес’’ или ’’деньги из воздуха’’?» Мероприятие организует Startech.vc в рамках проекта Breakfast deal.
В Москве пройдет бизнес-завтрак из серии Breakfast deal на тему финтехаЕвгения Хрисанфова
В качестве спикеров на бизнес-завтраке выступят эксперты по финтеху:
- Никита Удалов, основатель L3 Technologies.
- Григорий Исаев, управляющий директор компании «Атон-менеджмент», которая занимается управлением паевыми инвестиционными фондами и доверительным управлением.
Эксперты обсудят следующие темы:
- польза финансовых институтов сегодня;
- возможно ли создать Robinhood в России;
- крупные, но «невидимые» участники рынка;
- взлет акций GameStop: может ли еще раз произойти подобная ситуация и что это значит;
- почему финансовую инфраструктуру сложно понять.
Купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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