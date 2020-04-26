27 апреля состоится первая часть конференции Digital Brand Day. Она будет посвящена инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Вторая часть пройдет 23 июня, в ходе нее эксперты подробно обсудят действия для сохранения бизнеса в период кризиса.

Конференция по цифровизации бренда Digital Brand Day пройдет онлайн