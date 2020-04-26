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Конференция по цифровизации бренда Digital Brand Day пройдет онлайн
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Юлиана Трегуб
27 апреля состоится первая часть конференции Digital Brand Day. Она будет посвящена инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Вторая часть пройдет 23 июня, в ходе нее эксперты подробно обсудят действия для сохранения бизнеса в период кризиса.
Конференция по цифровизации бренда Digital Brand Day пройдет онлайнЮлиана Трегуб
В конференции примут участие более 50 специалистов по маркетингу и брендингу и топ-менеджеры российских компаний, среди них:
- Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»;
- Владислав Крейнин, вице-президент по росту бизнеса Сбербанк;
- Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo;
- Татьяна Степанова, директор по бренд и операционному маркетингу «Пятерочка»;
- Ольга Мачильская, директор по развитию бизнеса и стратегическим инновациям «Мултон»;
- Мария Смирнова, бренд-менеджер Mondelēz;
- Сергей Михайлов, директор по маркетинговым коммуникациям и PR, Volvo;
- Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту, Lamoda.
Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:
- на официальном сайте конференции;
- на сайте издания AdIndex.ru;
- в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» и в официальном аккаунте «AdIndex ВКонтакте»;
- новости, интервью, трансляции также будут доступны в аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook и YouTube.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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