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Конференция по цифровизации бренда Digital Brand Day пройдет онлайн

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Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

27 апреля состоится первая часть конференции Digital Brand Day. Она будет посвящена инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Вторая часть пройдет 23 июня, в ходе нее эксперты подробно обсудят действия для сохранения бизнеса в период кризиса.

Конференция по цифровизации бренда Digital Brand Day пройдет онлайн

В конференции примут участие более 50 специалистов по маркетингу и брендингу и  топ-менеджеры российских компаний, среди них:

  • Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»;
  • Владислав Крейнин, вице-президент по росту бизнеса Сбербанк;
  • Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo;
  • Татьяна Степанова, директор по бренд и операционному маркетингу «Пятерочка»;
  • Ольга Мачильская, директор по развитию бизнеса и стратегическим инновациям «Мултон»;
  • Мария Смирнова, бренд-менеджер Mondelēz;
  • Сергей Михайлов, директор по маркетинговым коммуникациям и PR, Volvo;
  • Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту, Lamoda.

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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