Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Об этом говорится в документах правительства.
Тиньков оказался под санкциями Великобритании в марте 2022 года. Это означало, что ему было запрещено въезжать в порты страны на личных яхтах, а также совершать полеты на личных самолетах.
В октябре прошлого года Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства и продал свой бизнес, а в марте 2023 года обратился в британский МИД с просьбой снять с него санкции, сообщал Bloomberg.
Ранее снять санкции с бизнесмена также попросил основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон. В своем письме к правительству Великобритании он отметил, что хоть Тиньков и «был богатым бизнесменом, он никогда не был олигархом».
В начале июля текущего года Великобритания также вывела из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса. Он, как и Тиньков, попал под них в марте 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
Фото на обложке: Видео на TouTube
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