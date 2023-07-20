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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Об этом говорится в документах правительства.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Тиньков оказался под санкциями Великобритании в марте 2022 года. Это означало, что ему было запрещено въезжать в порты страны на личных яхтах, а также совершать полеты на личных самолетах.

В октябре прошлого года Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства и продал свой бизнес, а в марте 2023 года обратился в британский МИД с просьбой снять с него санкции, сообщал Bloomberg.

Ранее снять санкции с бизнесмена также попросил основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон. В своем письме к правительству Великобритании он отметил, что хоть Тиньков и «был богатым бизнесменом, он никогда не был олигархом».

В начале июля текущего года Великобритания также вывела из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса. Он, как и Тиньков, попал под них в марте 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.

Фото на обложке: Видео на TouTube

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