Бизнес-релокация в Великобританию: особенности предпринимательства в Лондоне

Татьяна Мельничук, основательница и CEO международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter , делится своим опытом переноса бизнеса в Великобританию и рассказывает, что важно для получения визы и почему банковский счет все же стоит открыть именно в традиционном банке.

Тема релокации в условиях последних событий кажется как никогда актуальной, особенно для тех, кто работает в сфере IT и может мигрировать в другие страны по специальным визам. Одну из таких виз я как раз получила недавно. Это Global Talent Visa в сфере Tech в Великобританию, дающая обладателям визы такие же права, что и гражданам страны.

Уже три месяца я являюсь полноценным резидентом Великобритании, снимаю жилье в центре Лондона, веду бизнес, хожу в кафе и гуляю с собакой, которую я перевезла с собой из Петербурга.

Как я получила Global Talent Visa и переехала?

Global Talent Visa дается людям, доказавшим, что они являются исключительными талантами в определенной сфере. Это может быть IT, искусство, музыка и многие другие направления. Главное — быть настоящим профессионалом. Особенно здорово, если вы являетесь профессионалом международного уровня, имеете награды и достижения в вашей сфере.

Мне повезло: у меня есть свой IT-рекрутинговый бизнес, награды, достижения, рекомендации и даже опыт запуска нескольких IT-продуктов.

Несмотря на такое портфолио, я получила визу только с пятого раза. Четыре отказа. Четыре тяжелейших дня. Четыре апелляции. Пятая подача все же принесла успех, заявление одобрили, и я смогла начать подготовку к переезду.

Причина отказов была связана не столько с недостаточной базой доказательств для получения визы (официальная причина), сколько с недостаточной компетентностью юристов и неумением правильно расставлять акценты в мотивационных письмах и резюме.

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Как оказалось, важнее всего не быть основателем IT-продукта (на чем мы делали упор первые четыре раза), но действительно полезным и нужным сфере IT. Главными доказательствами здесь могут стать:

рекомендации от клиентов,

коллег,

бывших работодателей,

других людей, способных на конкретном примере показать, как именно вы приносите пользу IT-индустрии.

К слову, недавно мы с моим иммиграционным юристом Евгенией провели полноценный вебинар, на котором рассказали о всех существующих способах переезда в Великобританию (это не только Global Talent Visa, но и виза для начинающего таланта, виза инноватора, рабочая виза).

Переезд в Лондон, открытие счета и юридического лица

Переезд в Великобританию был непростым: необходимость перевезти собаку, санкции, перелеты по 40 часов, невозможность оплатить международные сервисы, сложности в бизнесе — все усложняло эмиграцию. Но я понимала, что решить можно все, поэтому постепенно двигалась к своей цели.

В конце июня я смогла окончательно перебраться в Лондон. Самое важное, на что хочу обратить ваше внимание:

стоимость жизни. Тут действительно дорого. К примеру, жилье чаще всего нужно оплатить сразу на год, и мне это обошлось в £49 тыс.

Тут действительно дорого. К примеру, жилье чаще всего нужно оплатить сразу на год, и мне это обошлось в £49 тыс. адаптация. В Лондоне довольно много бытовых сложностей, о которых даже не подозреваешь перед тем, как переехать.

К примеру, арендовать квартиру вы сможете только при наличии счета в банке, а завести счет можно только при наличии арендованной квартиры. Все это мелочи, но они действительно могут выматывать.

В целом за три недели большинство вопросов удалось решить и даже открыть юридическое лицо. К слову, это было проще всего. Из документов потребовались только паспорт и адрес регистрации компании. Стоимость — £9.

Открытие банковского счета было сложнее. Чтобы открыть счет, нужен целый список документов, и он везде разный. Все зависит от банка, который вы выберете. К примеру, некоторые запрашивают письмо квалифицированного бухгалтера, другие просят предоставить подписанные контракты с клиентами. У каждого банка свои формы, правила и сроки.

Но самая главная проблема — если у вас нет resident permit, вы не сможете открыть счет в банке. Эта опция доступна только резидентам. Кроме того, вам обязательно нужно проживать на территории UK, поскольку для открытия счета нужно предоставить актуальный адрес проживания.

Совет: если вы планируете вести бизнес с международными клиентами, открывайте счет в традиционном (не digital, вроде Revolut или Anna Bank) банке, поскольку для многих уважающих себя компаний важно, чтобы ваша компания имела счет в престижном банке.

Открытие счета в традиционном банке сложнее, но дает на порядок больше возможностей.

Особенности ведения бизнеса и IT-рекрутинга в Великобритании

Глобально ведение бизнеса в Великобритании незначительно отличается от международных стандартов. Переговоры с клиентами проходят чаще всего на высоком уровне, диалог с партнером получается взаимно вежливым и тактичным. В целом, живя и работая в Британии, чувствуешь, что находишься в прогрессивном, цивилизованном месте, где каждому человеку близки принципы деловой этики и ведения переговоров.

Однако британцы все же имеют культурную специфику.

К примеру, далеко не всегда удается получить оперативную обратную связь, будь это вопрос по кандидату в рекрутинге или же разговор с потенциальным клиентом. Многим британцам свойственна неторопливость, потребность в личной свободе и стремление не обременять себя обязательствами перед партнером.

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Эта черта британских предпринимателей определяет и специфику британского рекрутинга. В отличие от России, в Великобритании очень медленные процессы подбора персонала. Нормальным считается срок найма до полугода, а тестовые задания и пяти этапов — все еще вполне нормальное явление.

Я не скажу, что это критично и не позволяет вести бизнес. Скорее наоборот, подстегивает стать новатором на рынке, показать, что быстрый подбор IT-специалистов — не роскошь, а рутинная задача, которая способна мощно прокачать ваш бизнес.

Если на русскоговорящем рынке скорость является нашим конкурентным преимуществом, то на британском получается, что конкуренции у нас нет.

Чек-лист для бизнес-эмигрантов в Великобритании

Не бойтесь отказов в получении визы. У меня было четыре отказа, но это не стало препятствием для финального одобрения. Один нюанс — проверяйте документы особенно тщательно, если есть отказы. У людей с историей отказов проверяют документы внимательнее. Рассматривайте Великобританию, только если у вас достаточно финансовых ресурсов. Это довольно дорогая страна. Учитывайте культурные особенности местных жителей и старайтесь выстраивать бизнес в соответствии с ними.

Напоследок скажу, что в Великобритании нет русофобии и особого отношения к русским. Наоборот, британцы всячески поддерживают экспатов из России, Украины и Беларуси, поэтому об этом даже не переживайте.

Фото на обложке: Shuttestock / ZGPhotography