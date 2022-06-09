Эмиграция и борьба за таланты: какие возможности есть у россиян за рубежом прямо сейчас?

Елизавета Проселкова, бывший лондонский рекрутер с 8-летним опытом, эксперт по развитию карьеры в Великобритании и Европе и основатель EP Advisory , рассказала о том, возможно ли россиянам найти работу за рубежом прямо сейчас.

Если кратко: специалистов из России за рубежом по-прежнему с удовольствием принимают на работу. У международных компаний сейчас есть возможность получить высококлассный талант, и они это понимают.

Содержание:

Как относятся к российским специалистам в зарубежных компаниях и вузах? Берут ли на работу?

Специалисты из России, которые уже живут и работают или учатся за границей, присылают многочисленные скриншоты сообщений от руководителей и лекторов университетов со словами поддержки:

Процент отказов на начальных стадиях поиска работы за границей всегда большой, поэтому не стоит пугаться тишине в ответ от рекрутеров на первых порах. Наблюдается и всплеск найма в некоторых сферах, один из способов это увидеть — подписаться на представителей вашей индустрии в LinkedIn.

Примеры компаний, которые публиковали вакансии с релокацией для специалистов из России после начала спецоперации: Rubrain, DEGIRO, Intento, ANNA Money, Reinvent Baltics и так далее.

Примеры сообщений в LinkedIn и других соцсетях с открытыми позициями

Можно посмотреть на реальные истории успеха с рынка труда — люди прямо сейчас получают хорошие новости, несмотря на всю ситуацию.

Например, наш клиент-маркетолог сейчас получила оффер в Испании и занимается оформлением визы. Ее настолько ждали в команде, что попросили первый месяц начать работать удаленно, чтобы не откладывать процесс онбординга (и обеспечили зарплату, в 2.5 раза превышающую среднюю по Москве!).

Другая клиентка рассказала после переезда в Белфаст в марте 2022 года, что процесс занял у нее 3 месяца и множество собеседований, но предложение все-таки поступило. Есть также совсем свежие случаи трудоустройства в Великобритании (сферы HR, юриспруденции, IT, маркетинга), Нидерландах (управление персоналом, инженерия), Германии (логистика, консалтинг) и в других европейских странах.

Что касается иммиграционной политики, для Европы и Британии россияне уже давно входят в топ-10 стран, гражданам которых выдаются ВНЖ. Нет сведений по отмене рабочих виз по нашим основным направлениям (Британия, Германия, Скандинавия и другие страны Западной Европы).

Вопреки распространенным мифам, никого не собираются выселять: например, немецкое посольство даже на русском языке выпустило заявление о том, что политическая ситуация никак не влияет на право россиян на пребывание в Германии.

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Кстати, не стоит забывать, что параллельно с геополитической ситуацией в мире происходит много других изменений. Пандемия, например, заставила крайне консервативную Германию наконец-то перейти на удаленный режим работы или хотя бы гибрид.

Не говоря уже о том, что десятки стран внедрили (или вот-вот введут) визы диджитал номадов. Номадят-то люди давно, а вот процесс официального оформления этой возможности начался только сейчас. Причем в некоторых странах — например, в Португалии после 5 лет на номад-визе или во Франции после визы «визитера» можно подаваться на ПМЖ и гражданство.

А еще Брексит, который заставил Британию сильно изменить иммиграционную политику. Виза Graduate Route вернулась, то есть выпускники вузов могут остаться в стране на 2 года для поиска работы.

Виза для талантливых вышла на совершенно новый уровень. Отменили необходимость сравнивать кандидата извне ЕС со всеми претендентами из ЕС (так называемый labour market test, главная головная боль оформления рабочей визы).

Анонсировали, что вот-вот вернется виза Highly Skilled Migrant, по которой вообще никакого спонсорства от работодателя не нужно, просто окончить хороший вуз (обязательно за пределами Британии).

Какие визы существуют в Европе и Британии и какие новые возможности сейчас появляются

Великобритания: Skilled Worker Visa (бывшая Tier 2 General)

Это рабочая виза, которая покрывает очень широкий круг профессий — от финансистов и консультантов до маркетологов, разработчиков и даже ученых-исследователей.

Для этой визы нужно сначала получить приглашение на работу от местной компании. Работодателю для найма иностранных сотрудников требуется специальная лицензия — раньше многие считали это сложным процессом, но после выхода Британии из Евросоюза к получению такой лицензии относятся гораздо проще.

Великобритания: Global Talent Visa (бывшая Exceptional Talent)

Эта специальная виза для талантливых деятелей искусства, науки или сферы цифровых технологий дает больше свободы, чем какая-либо другая: при ее наличии вы можете как работать по найму, так и открывать свой бизнес, фрилансить или давать платные консультации.

Заявка проходит в два этапа: сначала нужно собрать рекомендательные письма и другие доказательства вашей ценности как специалиста и подать их в специальную организацию по вашему направлению (например, для сферы цифровых технологий это Tech Nation UK).

Затем, получив одобрение от организации (так называемый endorsement), отправить его в иммиграционную службу.

Великобритания: High Potential Individual Visa (открывается с 30 мая)

15 марта британское правительство объявило о возобновлении упрощенного визового пути для многообещающих молодых специалистов High Potential Individual (HPI).

Это отличная возможность для всех, кто за последние пять лет окончил зарубежный университет из рейтингов Times Higher Education World University Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings или The Academic Ranking of World Universities (должен фигурировать как минимум в двух из этих списков).

Великобритания: Scale-up Visa (открывается в августе 2022)

Специальная виза для упрощенного трудоустройства в быстрорастущие компании. Кандидат для этой визы должен показать оффер на работу с зарплатой от 33 тысяч фунтов в год до налогов (что совсем не высоко для британского уровня зарплат).

Кроме High Potential Individual, все вышеперечисленные визы ведут к получению постоянного вида на жительство и гражданства — в большинстве случаев после пяти лет пребывания в стране на одном типе визы.

Евросоюз: Blue Card

Расширенная виза с целью работы, которая действует на территории всех стран ЕС кроме Дании и Ирландии. Для «Голубой карты» нужно иметь контракт или приглашение на работу с компанией-резидентом страны, где вы хотите получить эту визу, а также уровень дохода не ниже 100% средней годовой зарплаты в этой же стране.

В 2019 году получение визы Blue Card заметно упростилось: например, претендовать на нее теперь могут даже самозанятые.

Германия: Employment Visa

Рабочие визы существуют во всех странах ЕС и обладают своими преимуществами, даже если они не дают так много преимуществ и свободы, как «Голубая карта».

В Германии, например, для рабочей визы отсутствуют требования по минимальной зарплате (впрочем, по факту мы видим, что ее получают специалисты с доходом около €40 000 до налогов, что совсем не высоко для этой страны).

Из минусов: привязка к работодателю без возможности смены компании и некоторые ограничения по уровню дохода для лиц старше 45 лет.

Польша: Business Harbour

Специальная программа для ИТ-специалистов и сотрудников стартапов в Польше, которая была запущена в самом начале 2022 года и по-прежнему принимает заявки от граждан России, Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Молдавии и Азербайджана. Позволяет получить разрешение на работу в ускоренном порядке.

Сложно перечислить все существующие визы в одном материале, поэтому обязательно проверяйте возможности в тех государствах, куда стремитесь попасть. Помимо перечисленных выше, во многих странах есть специальные пути для недавних выпускников, специалистов дефицитных профессий, основателей стартапов, а также диджитал-номадов и фрилансеров.

Можно ли переехать, если вы не работаете в сфере ИТ?

Да, успешно переезжают финансисты, маркетологи, дизайнеры, специалисты по недвижимости, по продажам, рекрутеры, юристы. Например, в YouTube-проекте «Истории переезда» сейчас собрано 137 историй трудоустройства за рубежом, и только 20 героев — ИТ-специалисты.

Relocation Map от RB.RU — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией

Ориентироваться можно на списки дефицитных профессий, они есть в большинстве стран Европы на официальных сайтах.

Во Франции, оказывается, не хватает инженеров-строителей. В Дании целых два таких списка: для людей с высшим образованием и без высшего. И в списке без высшего упомянуты даже продавцы и секретари!

В Германии есть визы для фрилансеров, в том числе артистов и деятелей искусства. А также в Германии сейчас есть возможность продлить туристическую визу на 90 дней для поиска работы и переключиться на рабочую прямо внутри страны, если вам небезопасно возвращаться на родину.

Отталкиваться также можно от востребованных навыков. Согласно недавнему исследованию, потребность в Product design и User experience специалистах будет только расти. Social media и управление бизнес-процессами останутся очень важными направлениями. С точки зрения «человеческих» навыков (soft skills) в топе останутся коммуникации, сторителлинг и эффективное решение проблем.

Источник: исследование Coursera Global Skills Report

Что еще важно при поиске работы в Европе

Помимо востребованной профессии и правильной самопрезентации, мы в EP Advisory выделяем два важных фактора для трудоустройства за рубежом:

наличие международного опыта работы или образования;

знание английского языка.

Это не значит, что без этого трудоустройство совершенно невозможно. Но при наличии хотя бы одной строчки в резюме с интернациональной компанией или международным проектом вам будет проще. Так рекрутеры поймут, что вы способны к межкультурной коммуникации и знаете подход к работе в зарубежных офисах.

Срез наших подписчиков в соцсетях показывает, что международный опыт есть в том или ином виде у 66% людей. Образование или сертификаты — почти у половины. Мы советуем подумать, как такой опыт можно было бы получить — например, написать напрямую в компании на LinkedIn и предложить сделать для них небольшой проект.

Английский нужен на уровне Advanced, для ИТ-специалистов — Upper-Intermediate. Для инженеров или разработчиков на уровне специалиста (без функций team lead или manager) достаточно крепкого Intermediate.

Но если владение языком — это единственное, чего вам не достает до найма за рубежом, не расстраивайтесь. Практика показывает, что если очень сильно сконцентрироваться на изучении, язык можно подтянуть буквально за несколько месяцев.

Как искать работу в Европе и сколько времени это займет

В среднем получение оффера в европейских странах или Британии занимает около 3-6 месяцев.

Исследование индустрии (3-5 дней)

Читайте вакансии, выписывайте необходимые навыки. Важно понять, как именно называется ваша работа в выбранной стране — это далеко не всегда прямой перевод с русского на английский!

Определитесь, в какой тип компании вы хотите попасть: корпорация или стартап? На стороне клиента или в агентстве?

Резюме и LinkedIn-профиль (как минимум 5-7 часов усердной работы)

Это очень важная стадия подготовки к поиску работы. У нас уходит 5-7 часов, чтобы написать резюме человека с нуля. И это у карьерного консультанта, а представьте, сколько времени и проверок это может занять у не-специалиста! Поэтому чем раньше начнете, тем лучше.

Начните выписывать ключевые слова из описания вакансий, чтобы потом применить их в резюме. И постоянно задавайте себе вопросы по своему опыту работы: «А вот это я делал? а вот такой опыт у меня есть?»

Отмечайте каждую мелочь и связывайте с какими-то измеримыми факторами, например, с прибылью компании в деньгах или с количеством клиентов или даже с сокращением времени на выполнение какой-то задачи. Это называется «достижение», их тоже важно добавлять в резюме.

Сопроводительное письмо (как минимум 2 часа)

Вам сильно помогут несколько шаблонов, которые вы напишете с упором на тот или иной навык и будете чередовать в зависимости от описания вакансии.

Подача на заявки и непосредственно поиск работы (1-3 месяца)

Продумайте стратегию поиска работы. Оставлять заявки на 1000 вакансий через сайты вакансий без персонализации или referrals — неэффективно. Качество важнее количества, поэтому лучше подавать на меньше позиций, но адаптировать резюме и сопроводительное письмо под них.

Собеседования и процесс отбора (от 1 месяца в стартапах и 3 месяцев в корпорациях)

Готовьтесь к собеседованиям на все 100. Вы должны не только знать сайт компании, но и почитать внешние публикации о ней, и знать о ее ближайших планах. Только так вы сможете доказать, что ваши планы близки с ними и что вы будете лояльны и проактивны в этой компании.

Обсуждение оффера и обсуждение условий (от 3 часов до месяца)

Оговорить заработную плату всегда проще перед началом работы на новом месте, чем создавать кейс для повышения позже. Делайте акцент на вашу ценность для компании и не стесняйтесь предложить дополнительный звонок для обсуждения условий, если ваше исследование рынка подсказывает, что средняя зарплата выше предложенной.

Фото на обложке: Shutterstock / phoelixDE

Иллюстрации предоставлены автором.