Около 65% брокерских счетов россиян остаются пустыми

Примерно 65% открытых брокерских счетов физлиц в России остаются пустыми. У 20% счета не превышают 15 тыс. рублей, около 15% имеют счета свыше 15 тыс. рублей. Это следует из исследования Anderida Financial Group.

Отсутствие средств 35% респондентов объяснили неспособностью разобраться в нюансах торгов. Примерно 25% сообщили, что ждут более «спокойной ситуации» для минимизации риска, делится результатами опроса «Коммерсантъ».

Еще 10% граждан пояснили, что пока только разрабатывают стратегию инвестирования, 15% респондентов открыли счет «на всякий случай».

На 1 августа общее количество инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении составляло 27 млн человек. Цифра за год увеличилась на 68%. При этом активных инвесторов насчитывается примерно 9,4 млн человек, а годом ранее их было чуть менее 5 млн.

По прогнозу Anderida Financial Group, к концу года количество инвесторов в России приблизится к 30 млн.

Эксперты связывают явление с повальным открытием брокерских счетов «в дополнение» к банковским. Аналитики полагают, что для значительного притока средств понадобятся допстимулы.

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