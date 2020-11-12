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Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Правительство приняло решение продлить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также ИП из отдельных пострадавших отраслей до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года

«Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок», — сообщил Мишустин.

Малые и средние предприятия, а также ИП из наиболее пострадавших отраслей весной получили отсрочку по налогам и страховым взносам на полгода. «Ситуация по-прежнему сложная», — отметил Мишустин.

В начале октября правительство также продлило мораторий на банкротства до 7 января 2021 года. До 31 декабря 2021 года продлен запрет на плановые проверки малого бизнеса.

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