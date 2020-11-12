Правительство приняло решение продлить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также ИП из отдельных пострадавших отраслей до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года