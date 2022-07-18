Производителям иномарок предложили выкупить обратно у россиян авто

Союз потребителей России предложил иностранным автопроизводителям выкупить обратно машины у россиян по действующей рыночной цене. Это поможет решить проблемы с гарантийным ремонтом.

Ремонт по гарантии постепенно становится фактически недоступным покупателям: запчасти не поставляют в страну. Однако по закону о защите прав потребителей производитель должен обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы, пишут «Известия».

Для этого изготовитель предоставляет ремонт, техобслуживание товара и запчасти для продукции. При отсутствии срока службы, требование действует на протяжении 10 лет со дня его продажи.

В союзе считают, что при отсуствии возможности поставки запчастей, не должно быть препятствий для компенсации товаров ненадлежщего качества. При этом стоит использовать актуальную рыночную цену на момент возврата машины. Производители должны направить деньги автодилерам, а они уже выплатят деньги покупателям.

Председатель правительства России Михаил Мишустин на днях подписал постановление о временном упрощенном порядке ввоза автомобилей из-за границы. Из обязательных требований убрали пункт об оснащении машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Предполагается, что к этому моменту производители «смогут перенастроить логистические цепочки».

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