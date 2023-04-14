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Поставщики предупредили о росте цен на бытовую технику на 10%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бытовая техника в ближайшее время подорожает на 10%, предупредили поставщики и производители. Из-за ослабления рубля отпускные цены приходится поднимать, причем как на импортируемую, так и на производимую в России технику.

Поставщики предупредили о росте цен на бытовую технику на 10%

О скором повышении цен на бытовую технику «Коммерсанту» рассказали дистрибьюторы и ритейлеры. Из-за ослабления рубля к доллару и евро отпускные цены на продукцию растут в среднем на 8-10%. 

В частности, о росте цен на климатическое оборудование предупредил китайский производитель Hisense. Отпускные цены на его продукцию будут подняты с 1 мая. В среднем на 5% уже выросли цены на товары производителя Midea.

За последние два месяца бытовая техника уже подорожала в среднем на 10%. По словам участников рынка, колебания курса валют являются единственным фактором, влияющим на конечные цены для покупателя.

В апреле курсы валют резко выросли – доллар дорожал до 85 рублей, евро поднимался выше 91 рубля. По актуальным на момент публикации данным, биржевой курс доллара составляет 81,6 рублей, евро – 90 рублей.

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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